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"Подтверждено попадание": Генштаб раскрыл подробности удара по НПЗ на юге РФ

Алексей Тесля
5 февраля 2025, 14:12
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Завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ".
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Удар нанесен по НПЗ в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • В ночь на 5 февраля поражен НПЗ в Краснодарском крае
  • НПЗ задействован в поставках ГСМ для российской оккупационной армии

Подразделения Службы безопасности Украины во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны в ночь на 5 февраля поразили ООО "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ.

"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар", - сообщает Генеральный штаб ВСУ.

видео дня

Уточняется, что этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ" и задействован в поставках бензинов и дизеля для российской оккупационной армии.

В Генштабе ВСУ также обратили внимание на то, что результаты поражения НПЗ в Краснодарском крае уточняются.

Кроме того, в Генштабе проинформировали о том, что подразделения Сил беспилотных систем ВСУ вели боевую работу по российскому зенитному ракетному комплексу "Бук", который находился на временно оккупированной территории Запорожской области.

"Зафиксировано успешное попадание и повреждение цели", - говорится в сообщении.

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/ Скриншот

Удары вглубь РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 5 февраля неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край страны-арессора РФ. В результате на местной нефтебазе возник пожар. Была атакована нефтебаза ООО Албашнефть.

Как сообщал Главред, в ночь на 3 февраля в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. По данным росСМИ, неизвестные дроны атаковали НПЗ в Волгограде и Астраханский газоперерабатывающий завод.

Напомним, ранее дроны атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области страны-агрессора РФ. В результате повреждено оборудование, предприятие остановило работу.

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Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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