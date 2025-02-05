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Краснодарский край атаковали дроны: горит единственная в своем роде нефтебаза

Анна Ярославская
5 февраля 2025, 07:49
3058
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что российское ПВО "отбило беспилотную атаку".
Дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае ​
Дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае ​ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Дроны атаковали Краснодарский край РФ
  • Горит местная нефтебаза

В ночь на 5 февраля неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край страны-арессора РФ. В результате на местной нефтебазе возник пожар.

Как пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей, была атакована нефтебаза ООО Албашнефть. Пожар, по данным на 6:15 утра по московскому времени до сих пор не потушен.

видео дня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что российское ПВО "отбило беспилотную атаку".

"В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности", — написал Кондратьев в Telegram.

По его словам, к тушению пожара было привлечено 55 человек и 19 единиц техники.

Тем временем в соцсетях публикуют видео дроновой атаки в Краснодарском крае. На кадрах видно, что как неизвестный объект на большой скорости приближается к резервуару с нефтью и взрывается.

Смотрите видео - В РФ горит НПЗ в Краснодарском крае:

Скриншот

Справка. ООО Албашнефть — "динамично развивающееся предприятие, основным видом деятельности которого является производство нефтепродуктов", говорится на сайте компании. Это единственное нефтеперерабатывающее предприятие на территории Каневского района Краснодарского края.

ООО Албашнефть на карте
ООО Албашнефть на карте
инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Главред

Атаки на НПЗ в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 3 февраля в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. По данным росСМИ, неизвестные дроны атаковали НПЗ в Волгограде и Астраханский газоперерабатывающий завод.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко также заявил, что Астраханский газоперерабатывающий завод обеспечивает переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного горючего и не только. Завод влияет на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы.

В январе дроны атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области страны-агрессора РФ. В результате повреждено оборудование, предприятие остановило работу, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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