Краснодарский край атаковали дроны: горит единственная в своем роде нефтебаза

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что российское ПВО "отбило беспилотную атаку".

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Дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае ​ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Дроны атаковали Краснодарский край РФ

Горит местная нефтебаза

В ночь на 5 февраля неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край страны-арессора РФ. В результате на местной нефтебазе возник пожар.

Как пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей, была атакована нефтебаза ООО Албашнефть. Пожар, по данным на 6:15 утра по московскому времени до сих пор не потушен.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что российское ПВО "отбило беспилотную атаку".

"В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности", — написал Кондратьев в Telegram.

По его словам, к тушению пожара было привлечено 55 человек и 19 единиц техники.

Тем временем в соцсетях публикуют видео дроновой атаки в Краснодарском крае. На кадрах видно, что как неизвестный объект на большой скорости приближается к резервуару с нефтью и взрывается.

Смотрите видео - В РФ горит НПЗ в Краснодарском крае:

Справка. ООО Албашнефть — "динамично развивающееся предприятие, основным видом деятельности которого является производство нефтепродуктов", говорится на сайте компании. Это единственное нефтеперерабатывающее предприятие на территории Каневского района Краснодарского края.

ООО Албашнефть на карте

НПЗ в России / Главред

Атаки на НПЗ в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 3 февраля в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. По данным росСМИ, неизвестные дроны атаковали НПЗ в Волгограде и Астраханский газоперерабатывающий завод.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко также заявил, что Астраханский газоперерабатывающий завод обеспечивает переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного горючего и не только. Завод влияет на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы.

В январе дроны атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области страны-агрессора РФ. В результате повреждено оборудование, предприятие остановило работу, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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