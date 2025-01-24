Одни из крупнейших в России: Генштаб подтвердил прилеты по Рязани и Брянску

Поражено одно из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России.

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Украинские военные попали в НПЗ РФ / Коллаж: Главред, фото скрины, фото: тг-канал Exilenova+

О чем речь:

Генштаб опубликовал подтверждение ночных ударов по Рязани и Брянску

Дроны поразили объекты, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии

В ночь на 24 января 2025 года беспилотниками Службы безопасности Украины и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны был нанесен удар по объектам, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии. Деталями поделился Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

На производственных мощностях "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и на нефтеперекачивающей станции "Рязань" в результате атаки возникли пожары.

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Стоит указать, что Рязанский НПЗ - с мощностью переработки в 17 млн тонн нефти в год один из крупнейших в РФ.

НПЗ в России / Главред

"Также, поражен завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. Это одно из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. Завод производит широкий ассортимент микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения. В частности, в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных системах С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, результаты поражения пока уточняются.

"Систематическое и целенаправленное поражение объектов, обеспечивающих оккупационную армию РФ горюче-смазочными материалами и военной техникой будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - подытожили в Генштабе.

Удары по России - что известно

Напомним, как сообщал Главред, сегодня под мощной атакой дронов оказалась Москва и четыре области России. Из-за ударов беспилотников российские паблики и СМИ со ссылкой на Росавиацию сообщили о прекращении работы московских аэропортов "Домодедово", "Жуковский" и "Внуково".

Кроме этого, 20 января дроны второй раз ударили по объекту в Воронежской области. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание.

Кроме этого, ракето-дроны ВСУ "подрезали крылья" авиации РФ, рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Украинцы метили в самолеты, которые несут крылатые ракеты и регулярно обстреливают территорию Украины.

Больше новостей о прилетах по РФ:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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