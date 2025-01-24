Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

Кратко:
- Мэр Москвы сообщил о якобы сбитых дронах
- Три московских аэропорта приостанавливали работу
- ПВО якобы уничтожила десятки беспилотников в ряде областей
Мэр Москвы (РФ) Сергей Собянин в ночь на пятницу, 24 января, заявил об атаке беспилотников на российскую столицу. Три московских аэропорта приостанавливали работу. Об этом Собянин написал в Telegram.
"Силами ПВО Минобороны (РФ, – ред.) в городском округе Коломна и Раменском городском округе (Москвы, – ред.) отражена атака беспилотников, летевших на Москву", - написал он.видео дня
Собянин также сообщил о якобы сбитых двух дронах в городском округе Подольск (Москвы, – ред.).
Кроме того, российские паблики и СМИ со ссылкой на Росавиацию сообщили о приостановке работы московских аэропортов "Домодедово", "Жуковский" и "Внуково".
Позже Собянин сообщил о якобы сбитых беспилотниках в Троицком административном округе Москвы, а также в городском округе Щёлково.
Кроме того, в российском Минобороны сообщили об атаке беспилотников в ряде областей.
Средства российской ПВО якобы уничтожили 49 беспилотников. Речь идет о Курской, Брянской, Белгородской областях и временно оккупированном Крыме.
Также в соцсетях сообщили, что беспилотники атаковали Рязанскую область, взрывы прогремели возле местной нефтебазы "РНПК". Над нефтебазой якобы сбили не менее 10 дронов. Российские паблики сообщили о пожаре в районе ТЭЦ и нефтезавода в Рязани после атаки БПЛА.
Губернатор Рязанской области заявил, что продолжается ликвидация последствий воздушной атаки.
Смотрите видео пожаров в Рязанской области
Атаки по объектам РФ - последние новости
Напомним, в ночь на 21 января ВСУ атаковали несколько стратегических объектов на территории России. Второй раз за неделю удар нанесли по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области.
Также украинские военные нанесли удар по Смоленскому авиазаводу. Он специализируется на производстве и модернизации боевых самолетов, в частности Су-25.
Как сообщал Главред, в ночь на 20 января серия взрывов прокатилась по Казани и Рязанской области России. Беспилотники атаковали аэродром "Дягилево" и Казанский авиационный завод, известный производством стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3.
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