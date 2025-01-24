Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

Виталий Кирсанов
24 января 2025, 02:10
89
Под Москвой, а также в Курской, Брянской, Белгородской и Рязанской областях раздаются взрывы.
така на РФ
Атака на объекты РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот с ТК РФ

Кратко:

  • Мэр Москвы сообщил о якобы сбитых дронах
  • Три московских аэропорта приостанавливали работу
  • ПВО якобы уничтожила десятки беспилотников в ряде областей

Мэр Москвы (РФ) Сергей Собянин в ночь на пятницу, 24 января, заявил об атаке беспилотников на российскую столицу. Три московских аэропорта приостанавливали работу. Об этом Собянин написал в Telegram.

"Силами ПВО Минобороны (РФ, – ред.) в городском округе Коломна и Раменском городском округе (Москвы, – ред.) отражена атака беспилотников, летевших на Москву", - написал он.

видео дня

Собянин также сообщил о якобы сбитых двух дронах в городском округе Подольск (Москвы, – ред.).

Кроме того, российские паблики и СМИ со ссылкой на Росавиацию сообщили о приостановке работы московских аэропортов "Домодедово", "Жуковский" и "Внуково".

Позже Собянин сообщил о якобы сбитых беспилотниках в Троицком административном округе Москвы, а также в городском округе Щёлково.

Кроме того, в российском Минобороны сообщили об атаке беспилотников в ряде областей.

Средства российской ПВО якобы уничтожили 49 беспилотников. Речь идет о Курской, Брянской, Белгородской областях и временно оккупированном Крыме.

Также в соцсетях сообщили, что беспилотники атаковали Рязанскую область, взрывы прогремели возле местной нефтебазы "РНПК". Над нефтебазой якобы сбили не менее 10 дронов. Российские паблики сообщили о пожаре в районе ТЭЦ и нефтезавода в Рязани после атаки БПЛА.

Губернатор Рязанской области заявил, что продолжается ликвидация последствий воздушной атаки.

Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

Смотрите видео пожаров в Рязанской области

Атаки по объектам РФ - последние новости

Напомним, в ночь на 21 января ВСУ атаковали несколько стратегических объектов на территории России. Второй раз за неделю удар нанесли по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области.

Также украинские военные нанесли удар по Смоленскому авиазаводу. Он специализируется на производстве и модернизации боевых самолетов, в частности Су-25.

Как сообщал Главред, в ночь на 20 января серия взрывов прокатилась по Казани и Рязанской области России. Беспилотники атаковали аэродром "Дягилево" и Казанский авиационный завод, известный производством стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Москва беспилотники нефтебаза Сергей Собянин Россия война России и Украины атака дронов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

02:10Мир
Не в 2025 году: полковник сказал, когда начнутся мирные переговоры

Не в 2025 году: полковник сказал, когда начнутся мирные переговоры

01:30Украина
Ермак: предлагаем зафиксировать цену в $30 за баррель российской нефти

Ермак: предлагаем зафиксировать цену в $30 за баррель российской нефти

00:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

Гороскоп на сегодня 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти медведя

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти медведя

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Свиньям - контроль, Петухам - эгоизм

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Свиньям - контроль, Петухам - эгоизм

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

Последние новости

02:30

"Попрут туда": РФ нацелилась на захват двух областей Украины – тревожный прогноз

02:10

Россия в огне: Москва и четыре области – под мощной атакой дронов

02:00

Развод или вынужденная пауза: Джастин Бибер отписался от жены в Instagram

01:30

90-летняя звезда "бондианы" перестала появляться на публике - что случилось

01:30

Не в 2025 году: полковник сказал, когда начнутся мирные переговоры

В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – ЖдановВ 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов
00:57

Ермак: предлагаем зафиксировать цену в $30 за баррель российской нефти

23 января, четверг
23:55

В Польше хотят отобрать выплаты у неработающих украинцев

23:42

"Золотой век США": Клочок рассказал, что стоит за обещаниями ТрампаВидео

23:16

Отец Яниса Тиммы раскрыл детали семейных скандалов из-за Анны Седоковой

Реклама
22:58

СМИ: Украина завершает разработку реформы для добровольного призыва 18-25-летних

22:31

США остановят международную поддержку на 90 дней: что будет с помощью Украине

22:27

Украина не в списке: внучка Софии Ротару назвала любимые страны

22:14

"Я не могу выйти замуж": Камалия ошеломила публичным признанием

22:14

NYT раскрыл потери ВСУ на фронте: соотношение один к двум

22:04

Плохие новости для Путина и новая позиция Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:48

США создают для ВСУ мощную ракето-бомбу: в СМИ рассказали о секретной разработке

21:13

Будет свежим до трех месяцев: что нужно добавить к молоку в холодильнике

21:09

Алла Пугачева окончательно отреклась от российских родственников - детали

21:07

Обстрелы усилились: на Купянщине расширили зону принудительной эвакуации

21:06

"Благословила": Волочкова похвасталась зятем - 19-летняя Ариадна спешит замуж

Реклама
20:47

Снижение мобилизационного возраста: в МИД признались, выдвинул ли Трамп требование

20:40

"Другого сценария нет": в СНБО назвали главные цели Путина в 2025 году

20:26

Коронное блюдо сразит просто наповал: как легко сделать вяленое мясо дома

20:08

Россия, лишенная доходов с продажи нефти, перестанет воевать - Клочок

19:30

Снег, дождь и потепление до +11: какой будет погода в регионах в ближайшее время

19:15

"Наши усилия уже начались": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

19:10

Сделки Трампа с Путиным не будет?мнение

19:07

Секрет раскрыт: для чего в состав шампуня добавляют соль - действует мгновенноВидео

18:57

Сырский дал совет украинским мужчинам: "Не надо бояться, а идти и побеждать"

18:47

Без макияжа, но со стильным образом: Кейт показалась после химиотерапииФото

18:39

День Соборности: как эфир "Реальной истории" объединил украинцев в разных уголках мира

18:28

"Охота" на холостяков начата: Решетник намекнул, кто станет следующим героем

18:28

Женщина 4 года не покупала еду и сэкономила кучу денег: как ей это удалось

18:25

Через месяц после операции: Денисенко рассказала про состояния мужа-воина

18:22

Путин должен заслужить встречу с Трампом: в МИД Польши сделали жесткое заявление

18:10

Кто сильнее: альфа-самец или диктатор из подворотни?мнение

18:05

Бросил известный актер: звезда "Секс и город" рассказала о неудачном романе

17:59

Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев: ВСУ готовят новое наступление

17:55

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

17:47

Уступки Украины для достижения мира: в МИД ответили новому госсекретарю США

Реклама
17:45

На Евровидении вспыхнул первый громкий скандал: при чем здесь украинцы и поляки

17:38

Путин в конце 2025-го будет умолять о мире: какой удар способен нанести Трамп

17:28

Прославит на весь кинематограф: украинский фильм номинирован на "Оскар" 2025

17:16

С неба на землю: стюардесса рассказала, как заработала $28 тысяч на свиньях

17:14

Выжила после атаки ХАМАС в 2023: Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025

17:07

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху?" - причина удивляет

16:56

Мобилизация студентов и преподавателей во время каникул: в МОН сделали заявление

16:56

Стопроцентный способ спасти запас картошки: можно ли есть мягкий корнеплод

16:55

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

16:52

5 канал удалил видео с доказательствами работы его бизнеса в пользу России - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять