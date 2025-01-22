Дроны взорвали емкости нефтебазы в Тульской области РФ: снимки последствий

Кратко:
- В результате атаки дронов на предприятии "8 марта" есть повреждения
- Повреждена по меньшей мере одна емкость с горюче-смазочными материалами
- Губернатор Тульской области подтвердил пожар на предприятии
Атака дронов, осуществленная украинскими военными в ночь на 18 января, не прошла бесследно для нефтебазы РФ в Тульской области. На вражеском объекте повреждена по меньшей мере одна емкость с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщило Радио Свобода.
Спутниковые снимки зафиксировали последствия удара дронов ГУР МО Украины. Повреждения получила емкость с горюче-смазочными материалами на предприятии РФ.
"Как видно на фото за 21 января, в результате удара была повреждена по крайней мере одна емкость с горюче-смазочными материалами комбината "8 марта" Росрезерва в селе Делилово", - говорится в сообщении.
Губернатор Тульской области подтвердил информацию о пожаре на одном из предприятий региона, который вызвала атака беспилотников.
Атаки по объектам РФ - последние новости
Напомним, в ночь на 21 января ВСУ атаковали несколько стратегических объектов на территории России. Второй раз за неделю удар нанесли по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области.
Также украинские военные нанесли удар по Смоленскому авиазаводу. Он специализируется на производстве и модернизации боевых самолетов, в частности Су-25.
Как сообщал Главред, в ночь на 20 января серия взрывов прокатилась по Казани и Рязанской области России. Беспилотники атаковали аэродром "Дягилево" и Казанский авиационный завод, известный производством стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3.
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Радио Свобода
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