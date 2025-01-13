Масштабный пожар: в российской Туле горит военный госпиталь - детали

Здание относится к 39-му отдельному медицинскому отряду ВДВ.

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Пожар в Туле / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко:

В Туле горит военный госпиталь РФ

Во время возгорания внутри было около 200 человек

Не известно, что послужило причиной пожара

В военном госпитале российского города Тула произошел масштабный пожар. Здание относится к 39-му отдельному медицинскому отряду ВДВ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что огонь охватил один из этажей военного госпиталя, расположенного на улице Советская. Площадь пожара - 1000 квадратных метров. На месте пожара работают спасатели.

видео дня

Предварительная причина пожара - короткое замыкание проводки. В момент возгорания внутри было около 200 человек.

Пока не известно, что вызвало пожар. Россияне утверждают, что медработников и пациентов "эвакуировали". О пострадавших не сообщалось.

Пожар в Туле - видео:

Пожары на российских объектах - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 11 января в Татарстане загорелся российский нефтеперерабатывающий завод "Танеко". Инцидент произошел в городе Нижнекамск на фоне угрозы атаки БПЛА.

В ночь на 19 декабря в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Местные власти сообщили об атаке беспилотников, а очевидцы - о мощном пожаре на НПЗ в Новошахтинске.

Кроме того, в ноябре в Ростовской области вспыхнул массированный пожар на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский.

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Что за город Тула? Тула - город в России, административный центр Тульской области и городского округа Тула. Расположен на севере Среднерусской возвышенности на берегу реки Упы, в 170 километрах к югу от Москвы, пишет Википедия.

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