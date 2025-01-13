"Значительные проблемы": в ВСУ оценили последствия удара по командному пункту РФ

Поражение командного пункта РФ имеет стратегическое значение для подрыва логистики и системы управления войсками противника, отметили в ВСУ.

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В ВСУ оценили последствия удара по командному пункту РФ / Коллаж Главред, фото: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

ВСУ ударили по командному пункту войск РФ

Поражение данного объекта создает трудности для россиян

12 января Вооруженные силы Украины нанесли удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Командный пункт оккупантов был расположен в городе Новогродовка Донецкой области. Как сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, целью операции было уничтожение ключевых элементов управления российскими силами.

Трегубов пояснил, что командный пункт играет важную роль как логистический узел и центр управления, где также концентрируются определенные военные ресурсы оккупантов. Даже частичное повреждение этого объекта создает трудности для россиян.

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"Любой такой дальний удар - это важный элемент нарушения российской логистики и организации. Так же как мы уже за эту войну изучили, что нет лучшего ПВО за ракету, упавшую на российский аэродром, так же нет лучших средств сдерживания, чем ракета, упавшая на российский штаб, или, например, на склад хранения топлива", - рассказал Виктор Трегубов.

Военный также отметил, что уничтожение важных объектов врага является обычной практикой для ВСУ. Это не только ослабляет противника, но и может заставить его изменить направление наступления, что приводит к хаотичным действиям.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на Харьковском направлении остается сложной, без существенных изменений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск, сообщает пресс-центр ОТГ "Харьков".

В Курской области России военные из КНДР совершили неудачную попытку штурма украинских позиций, сообщили в Силах специальных операций ВСУ. Северокорейские войска атаковали бойцов ССО с утра до ночи, однако потерпели поражение.

Во временно оккупированном Крыму российские войска наращивают системы противовоздушной обороны, одновременно ослабляя другие участки фронта. Об этом информировали агенты движения "АТЕШ".

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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