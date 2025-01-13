Конец войны не в пользу Киева: Блинкен прокомментировал мирные инициативы Трампа

Блинкен отметил, что спекуляции на тему возможного мирного соглашения по завершению войны, которое будет не выгодно Киеву пока не имеют смысла.

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Блинкен прокомментировал мирные инициативы Трампа / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем сказал Блинкен:

Администрация Байдена пытается усилить позиции США для команды Дональда Трампа

Не стоит спекулировать на теме мирных инициатив Трампа по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена работает над тем, чтобы обеспечить максимально сильные позиции во внешней политике, в частности по Украине, для будущей администрации Дональда Трампа.

В интервью CBS News, которое цитирует пресс-служба Госдепа США, Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты предоставили Украине 102 миллиарда долларов помощи, а их союзники и партнеры - 158 миллиардов. Он назвал это примером эффективного распределения бремени, который является лучшим за весь его 32-летний опыт в дипломатии.

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Во время разговора ведущая отметила, что Дональд Трамп, как новоизбранный президент, стремится завершить войну между Россией и Украиной, хотя критики опасаются, что это может произойти не в пользу Киева.

В то же время, по словам Блинкена, как дипломат он не может прямо сказать, что его действия направлены на страхование от возможных последствий такой политики.

Блинкен добавил, что спекуляции на эту тему неуместны и не имеют смысла.

"Что имеет смысл, так это убедиться, что мы дадим следующей администрации, будущей администрации Трампа, как можно более сильную руку, чтобы она могла играть по всему миру, независимо от того, это Украина или что-то другое", - резюмировал он.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп объявил о подготовке к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, которые могут состояться в ближайшие дни или недели. Об этом в интервью ABC News сообщил советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц.

Политический аналитик Александр Морозов считает, что двусторонняя встреча Трампа с Путиным маловероятна, поскольку российский лидер не может участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности или саммите G7, а следующий саммит G20 запланирован только на ноябрь 2025 года.

Кроме того, Трамп отложил свое обещание завершить войну в Украине за 24 часа на несколько месяцев. Европейские партнеры восприняли это как сигнал, что его администрация не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева, сообщает Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников.

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Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

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