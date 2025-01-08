Конец войны в Украине: Блинкен рассказал, каким будет мирное соглашение Трампа

Ключевые тезисы Блинкена:
- В 2025 году могут начаться мирные переговоры
- Администрация Байдена делает все, чтобы Трамп смог достичь "лучшей из возможных сделок"
- Соглашение должно включать механизмы сдерживания РФ
Администрация президента США Джо Байдена делает все возможное, чтобы Украина имела прочную позицию на переговорах о прекращении войны с РФ, а также для того, чтобы новая администрация во главе с Дональдом Трампом могла достичь "лучшей сделки". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместного брифинга с главой МИД Франции в Париже.
По его словам, в 2025 году стороны могут принять решение начать переговоры. Администрация Байдена работает над тем, чтобы Украина имела максимально сильную позицию в этом процессе и команде Трампа удалось достичь наилучшего соглашения.
"Я верю, что новая администрация захочет быть уверенной, что они будут вести переговоры по лучшей возможной сделке, и лучшая из возможных сделок должна быть достигнута", - отметил Блинкен.
Госсекретарь США подчеркнул, что Россия не отказалась от своих имперских амбиций и может воспользоваться перемирием для восстановления сил. Поэтому соглашение должно включать механизмы сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.
"Мы знаем, что Путин не отказался и не откажется от своих имперских амбиций. И если будет достигнуто прекращение огня, он будет стремиться воспользоваться временем, чтобы отдохнуть, перевооружиться и в конце концов повторно напасть", - сказал он.
Блинкен считает, что сдерживание России может иметь различные формы, в том числе и привлечение международного контингента для контроля линии соприкосновения. По его словам, этот вопрос обсуждался с министром иностранных дел Франции.
"Следующая администрация должна принять решение - если до этого дойдет - какую роль будут играть Соединенные Штаты. Но опять же, я верю, что новая администрация, если будет достигнуто соглашение, будет стремиться достичь лучшего из возможных соглашений", - подчеркнул госсекретарь США.
Кроме этого, Блинкен заверил, что администрация Байдена будет продолжать поддерживать Украину до конца своей каденции. Также он уверен, что Франция будет играть значительную роль в обеспечении Украины необходимыми ресурсами и в формировании ее сильной позиции "то ли на поле боя, то ли за столом переговоров".
Завершение войны в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп на своей первой пресс-конференции заявил, что война в Украине может обостриться еще больше. Он также обвинил администрацию Байдена в "провоцировании войны".
Историк Роман Бессмертный считает, что Трамп может дистанцироваться от решения войны в Украине, если не удастся быстро завершить боевые действия. Он отметил, что Трамп действовал подобно в ситуациях с Северной Кореей и Китаем.
Кроме этого, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что быстрого завершения войны в Украине не будет, и призвал Киев вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны помочь изменить ситуацию и убедить Россию сесть за стол переговоров.
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Кто такой Энтони Блинкен?
Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 до 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.
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