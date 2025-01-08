Конец войны в Украине: Блинкен рассказал, каким будет мирное соглашение Трампа

Госсекретарь США считает, что в 2025 году Украина и РФ могут принять решение о начале переговоров.

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Блинкен раскрыл перспективы завершения войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Ключевые тезисы Блинкена:

В 2025 году могут начаться мирные переговоры

Администрация Байдена делает все, чтобы Трамп смог достичь "лучшей из возможных сделок"

Соглашение должно включать механизмы сдерживания РФ

Администрация президента США Джо Байдена делает все возможное, чтобы Украина имела прочную позицию на переговорах о прекращении войны с РФ, а также для того, чтобы новая администрация во главе с Дональдом Трампом могла достичь "лучшей сделки". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместного брифинга с главой МИД Франции в Париже.

По его словам, в 2025 году стороны могут принять решение начать переговоры. Администрация Байдена работает над тем, чтобы Украина имела максимально сильную позицию в этом процессе и команде Трампа удалось достичь наилучшего соглашения.

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"Я верю, что новая администрация захочет быть уверенной, что они будут вести переговоры по лучшей возможной сделке, и лучшая из возможных сделок должна быть достигнута", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что Россия не отказалась от своих имперских амбиций и может воспользоваться перемирием для восстановления сил. Поэтому соглашение должно включать механизмы сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.

"Мы знаем, что Путин не отказался и не откажется от своих имперских амбиций. И если будет достигнуто прекращение огня, он будет стремиться воспользоваться временем, чтобы отдохнуть, перевооружиться и в конце концов повторно напасть", - сказал он.

Блинкен считает, что сдерживание России может иметь различные формы, в том числе и привлечение международного контингента для контроля линии соприкосновения. По его словам, этот вопрос обсуждался с министром иностранных дел Франции.

"Следующая администрация должна принять решение - если до этого дойдет - какую роль будут играть Соединенные Штаты. Но опять же, я верю, что новая администрация, если будет достигнуто соглашение, будет стремиться достичь лучшего из возможных соглашений", - подчеркнул госсекретарь США.

Кроме этого, Блинкен заверил, что администрация Байдена будет продолжать поддерживать Украину до конца своей каденции. Также он уверен, что Франция будет играть значительную роль в обеспечении Украины необходимыми ресурсами и в формировании ее сильной позиции "то ли на поле боя, то ли за столом переговоров".

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп на своей первой пресс-конференции заявил, что война в Украине может обостриться еще больше. Он также обвинил администрацию Байдена в "провоцировании войны".

Историк Роман Бессмертный считает, что Трамп может дистанцироваться от решения войны в Украине, если не удастся быстро завершить боевые действия. Он отметил, что Трамп действовал подобно в ситуациях с Северной Кореей и Китаем.

Кроме этого, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что быстрого завершения войны в Украине не будет, и призвал Киев вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны помочь изменить ситуацию и убедить Россию сесть за стол переговоров.

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Кто такой Энтони Блинкен? Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 до 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

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