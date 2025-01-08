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Трамп и Шольц планируют встретиться с Путиным: стала известна тема переговоров

Юрий Берендий
8 января 2025, 17:44
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Путин стремится договориться с новоизбранным президентом США об изменении миропорядка, что может означать плохие новости для Украины, отмечает Золотарев.
Трамп и Шольц планируют встретиться с Путиным: стала известна тема переговоров
О чем будут говорить Шольц и Трамп с Путиным / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

О чем сказал Золотарев:

  • Шольц может поехать к Путину "прощаться"
  • Путин стремится сохранить влияние на Европу
  • Украина может оказаться в положении Сирии

По словам депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, Шольц и Трамп планируют встретиться с Путиным, но эти встречи не следует рассматривать как подготовку к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как пояснил политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии для издания "Главред", статусы Шольца и Трампа существенно отличаются. Шольц, по его словам, находится в статусе "хромой утки" без шансов на переизбрание канцлером, тогда как Трамп 20 января официально вступит в полномочия президента.

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"Поэтому, как говорил Иван Степанович Плющ, "сравнивают сравнимое"", - подчеркнул эксперт.

Золотарев отметил, что Шольц, вероятно, будет обсуждать с Путиным вопросы, которые беспокоят немецких политиков и бизнес-сообщество. Немецкая экономика, которая больше всего пострадала в ЕС из-за войны и роста цен на энергоносители, сейчас находится на грани рецессии. Это является прямым следствием расходов, вызванных российской агрессией.

"Часть немецких деловых кругов считает одним из рецептов спасения сокращение санкционного давления на Россию и восстановление экономических связей с ней, в частности закупок энергоносителей, экспорт немецкой технологической продукции (ни для кого не секрет, что значительная часть газового и газокомпрессорного оборудования производится в Германии - компанией Siemens). Возможно, об этом и пойдет речь на встрече Путина и Шольца", - предполагает Золотарев.

Политолог отмечает, что из-за отсутствия влияния Шольца на Банковую, а также учитывая вероятность потери им должности, вряд ли его встреча с Путиным затронет серьезные политические вопросы. Таким образом, роль Шольца как посредника в переговорах между Киевом и Москвой практически нивелируется.

"В Германии на носу выборы, они состоятся в феврале, поэтому любые заявления и действия немцев должны рассматриваться через перспективу выборов. Также отдельно нужно посмотреть, не выдавал ли этот депутат Бундестага, который говорил о якобы предстоящей встрече Шольца и Путина, желаемое за действительное", - указывает эксперт.

Он также добавляет, что даже если Шольц и отправится к Путину, это будет происходить в рамках ранее упомянутого контекста. Однако остается открытым вопрос, состоится ли этот визит вообще.

"По сути, Шольц поедет к Путину попрощаться. Плюс Германия - экономический гигант, но геополитический карлик, и из этой данности нужно исходить", - сказал он.

По словам Золотарева, пока сложно прогнозировать, о чем именно договорятся Трамп и Путин, когда будут обсуждать новую глобальную систему безопасности и распределение сфер влияния. Это обусловлено тем, что Трамп еще не сформировал команду и не имеет четкой стратегии. Сейчас большинство его заявлений, как и заявлений его окружения, можно рассматривать как риторику избирательной кампании, предлагающую упрощенные решения для сложных проблем.

"Но Путин стремится сохранить влияние, в том числе и на Европу. Россия, а также Советский Союз вкладывали колоссальные деньги в то, чтобы экономически привязать Европу к себе. И эта стратегия была достаточно эффективной. С остановкой поставок газа через украинскую ГТС и с подрывом Северных потоков возникли очень серьезные проблемы", - отметил он.

Политолог отмечает, что Европа постепенно сокращает зависимость от российских энергоносителей, однако Кремль не остановил своих усилий. Торговля всегда сопровождается политическим влиянием, и это четко проявляется в результатах выборов, где растет поддержка евроскептиков. Они убеждены, что, например, Германия не должна слепо следовать курсу Вашингтона.

"По сути, это "правая" риторика, экономический национализм. И сейчас очень большой риск того, что Европа будет "орбанизироваться". А это дает шанс и Китаю: ведь там, где ослабевает влияние Вашингтона и Брюсселя, как в Венгрии, серьезно представлены и китайские экономические интересы (хоть и говорят, что Орбан - "путинская марионетка"). "Дипломатия чековой книжки" работает: крупнейший завод по производству аккумуляторных батарей для электромобилей, завод BYD - это все китайские инвестиции. И куда поехал Си Цзиньпин, когда был в Европе, - в Белград и Будапешт", - указывает Золотарев.

Трамп инфографика
Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

По его мнению, сейчас идет борьба за глобальное влияние. Путин стремится договориться с Трампом о новых правилах миропорядка, которые должны заменить старый. Однако, эксперт сомневается в успехе этих попыток: либо правила вообще не будут установлены, либо каждая сторона будет действовать по собственному усмотрению. В качестве примера он приводит ситуацию в Сирии, где Эрдоган, Нетаньяху и другие игроки руководствуются своими интересами, что приводит к разрыву страны.

"Для Украины все это будет грозить тем же - опасаюсь, что мы окажемся в положении Сирии, что наша страна тоже будет разорвана. По моим прогнозам, Донбасс будет потерян, значительная часть Запорожской и Херсонской областей потеряна тоже, и в ближайшие годы под контроль Украины эти территории не вернутся. А это и означает, что страна будет разорвана. Дай Бог, чтобы мы не потеряли еще больше", - резюмировал аналитик.

Переговоры с Путиным - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что Россия настаивает на проведении переговоров с Украиной исключительно на основе своих требований, озвученных во время переговоров в Стамбуле в 2022 году, и категорически отвергает любые компромиссы. В частности, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко повторила условия, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "очень наивными" предположения о желании Путина завершить войну, подчеркнув, что такие предположения не имеют никаких оснований. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к диалогу, но для этого необходимо находиться в сильной позиции.

Депутат Бундестага Михаэль Рот отметил, что до реального прекращения огня в Украине еще далеко, поскольку Путин не проявляет готовности к серьезным переговорам.

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Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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