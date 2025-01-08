Россияне ударили КАБом по Запорожью: есть погибшая и раненые

Основное:
- РФ атаковала промышленную инфраструктуру в Запорожье КАБом
- В результате удара известно о погибшей и раненых
В среду, 8 января, в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Российский удар по городу подтвердил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
По его словам, российские захватчики атаковали промышленную инфраструктуру.
Он призвал жителей города до отбоя оставаться в безопасных местах.
Впоследствии Федоров добавил: "Один человек погиб, еще трое - ранены. Такие предварительные последствия вражеского удара по Запорожью".
Воздушные силы Украины сообщали об угрозе удара КАБами.
16:27 До шести возросло количество раненых из-за удара россиян по Запорожью.
"Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах.", - написал Федоров.
Смотрите видео с последствиями вражеской атаки:
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в пятницу, 3 января, в Чернигове прогремела серия мощных взрывов. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что враг нанес тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине Чернигова. Зафиксированы значительные разрушения нескольких домов. В результате ракетного удара было известно о пострадавших и погибшем.
В ночь на 3 января в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Впоследствии стало известно, что в двух районах столицы упали обломки.
6 января РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами, 128-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили 79 вражеских дронов.
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Кто такой Иван Федоров
С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.
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