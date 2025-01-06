РФ атаковала Украину ракетами и 128-ю БпЛА: сколько целей сбила ПВО

В результате российской атаки повреждены здания в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях, сообщили Воздушные силы Украины.

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РФ запустила по Украине 128 БпЛА и ракеты / Коллаж: Главред, фото: Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

Коротко:

Россияне запустили две ракеты Х-59 и 128 дронов по Украине

ПВО сбила 2 ракеты и 79 БпЛА, еще 49 дронов локально потеряно

В результате падения обломков дронов в нескольких областях есть повреждения

В ночь на 6 января РФ атаковала Украину ракетами, 128-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили 79 вражеских дронов. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

По данным военных, российские оккупанты запустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59, которые выпустили с южного направления. Кроме того, вражеские войска задействовали 128 "Шахедов" и других дронов-имитаторов. Их россияне запустили из Брянска, Миллерова, Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.

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Украинское небо охраняли силы авиации, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59 и 79 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях", - говорится в сообщении.

Воздушные силы также добавили, что еще 49 российских беспилотников-имитаторов локально потеряно. Попаданий ракет и дронов не зафиксировано.

Однако из-за падения сбитых вражеских дронов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях повреждены здания предприятий, учреждений и частных домов. Предварительно - жертв и пострадавших нет.

Отчет Воздушных сил / Фото: Воздушные силы Украины

По словам начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца, в результате падения обломков российских БпЛА есть повреждения в нескольких населенных пунктах. На Звенигородщине повреждены окна в двух частных жилых домах. А в Черкасском районе повреждена кровля склада, где хранилось зерно.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Это самое главное", - добавил он.

Последствия атаки в Киевской области

Временно исполняющий обязанности председателя Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что этой ночью тревога в области длилась почти 5 часов. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - рассказал он.

Глава ОВА добавил, что в результате падения обломков вражеских БпЛА в одном из населенных пунктов повреждены 2 частных дома и автомобиль. По его словам, повреждения зданий незначительны.

"Также обломками была повреждена линия контактной сети железной дороги. Движение поездов на этом участке уже восстановлено, оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки", - отметил Калашник.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 4 января Россия запустила 81 беспилотник по Украине. ВСУ удалось сбить 34 вражеских дрона, еще 47 локационно потеряны.

Также в ночь на 3 января российская армия атаковала Киев и область ударными дронами. На Броварщине от обломков дрона погиб водитель грузовика, на Белоцерковщине повреждены 4 дома и хозяйственная постройка, три человека пострадали. На Фастовщине из-за обломков травмировалась молодая женщина.

Как сообщал Главред, 3 января Россия нанесла тройной ракетный удар по Чернигову, в результате чего погиб доцент Черниговского областного института последипломного образования Алексей Галенка.

Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что враг нанес ракетный удар по жилой застройке Чернигова. Зафиксированы значительные разрушения нескольких домов.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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