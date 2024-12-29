Атаки сотням бомб, БПЛА и ракет: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

Российский террор можно остановить только совместно, убежден президент Украины.

https://glavred.info/ukraine/ataki-sotnyam-bomb-bpla-i-raket-zelenskiy-o-detalyah-massirovannyh-udarov-rf-10626032.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский рассказал о массированных ударах РФ / минобороны РФ, Офис президента Украины

Важно:

Россия применила против Украины более 370 ударных дронов

Враг атакует КАБами и крылатыми ракетами

В течение уходящей недели Россия применила против Украины более 370 ударных дронов, около 280 управляемых авиационных бомб и 80 ракет различных типов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши города и громады находятся под постоянными российскими обстрелами. Даже в рождественскую ночь террористы устроили массированную воздушную атаку", - отметил он в Telegram.

видео дня

Вместе с тем он обратил внимание на то, что российский террор можно остановить только совместно.

"Я благодарен защитникам и защитницам, которые спасают наших людей от ежедневных атак, и партнерам, которые понимают важность своевременного предоставления средств противовоздушной обороны для защиты жизней и приближения справедливого и честного мира", - добавил Зеленский.

/ Инфографика: Главред

Ранее в ГУР предупредили об угрозе массированного удара РФ. К каждой воздушной тревоге надо относиться ответственно, подчеркнул Андрей Юсов.

Как сообщал Главред, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке. Она впервые была испытана в 2011 году, однако не поступила в серийное производство и обходится оккупантам намного дороже, чем ракеты других типов.

Если начинить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" ядерным зарядом, то радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области. В зависимости от направления ветра в момент взрыва радиоактивное загрязнение может понести и в Россию, и в Беларусь, и в Турцию, и в Европу. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

Другие новости по теме:

Что такое КАБ? КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред