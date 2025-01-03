РФ атаковала Украину более 90 дронами с трех направлений: сколько удалось сбить

Вражеские беспилотники сбивали в девяти областях.

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Силы ПВО сбили 60 дронов / Коллаж: Главред, фото: 102 ОБр ТрО им. Витовского, t.me/SJTF_Odes

Вы узнаете:

Сколько дронов РФ использовала для атаки по Украине

Сколько беспилотников удалось сбить силам ПВО

В ночь на 3 января российская оккупационная армия атаковала Украину 93-мя ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 60 "Шахедов".

Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Telegram, по состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 60 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской областях.

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В результате из-за активного противодействия Сил обороны 26 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий), один - в воздухе.

В то же время в результате российской дроновой атаки зафиксировано несколько попаданий ударных БпЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях.

Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Атака дронов на Киев - последние новости

В ночь на 3 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Впоследствии стало известно, что в двух районах столицы упали обломки.

Было зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар.

В ночь на 3 января российская оккупационная армия атаковала и Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. На Киевщине один человек погиб, еще четверо - получили травмы.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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