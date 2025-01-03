РФ атаковала Украину более 90 дронами с трех направлений: сколько удалось сбить

Вы узнаете:
- Сколько дронов РФ использовала для атаки по Украине
- Сколько беспилотников удалось сбить силам ПВО
В ночь на 3 января российская оккупационная армия атаковала Украину 93-мя ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 60 "Шахедов".
Как сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Telegram, по состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 60 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской областях.
В результате из-за активного противодействия Сил обороны 26 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий), один - в воздухе.
В то же время в результате российской дроновой атаки зафиксировано несколько попаданий ударных БпЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях.
Атака дронов на Киев - последние новости
В ночь на 3 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Впоследствии стало известно, что в двух районах столицы упали обломки.
Было зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар.
В ночь на 3 января российская оккупационная армия атаковала и Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. На Киевщине один человек погиб, еще четверо - получили травмы.
Другие новости:
- Уничтожили и поразили 15 судов: ГУР - о том, как дроны Magura "прализировали" флот РФ
- Впервые в мире: воины ГУР уничтожили российский Ми-8 с помощью морского дрона
- В Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске: пострадали 7 человек, есть жертва
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред