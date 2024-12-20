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РФ атаковала жилые многоэтажки в Харькове и Запорожье: среди раненых - дети

Руслана Заклинская
20 декабря 2024, 22:53обновлено 21 декабря, 00:05
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В результате атаки БпЛА в Харькове и Запорожье повреждены девятиэтажки, есть раненые, рассказали в ОВА.
РФ атаковала жилые многоэтажки в Харькове и Запорожье: среди раненых - дети
Харьков и Запорожье оказались под ударом дронов / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА

Что известно:

  • Россияне атаковали Харьков и Запорожье дронами
  • В обоих городах повреждены жилые многоэтажки
  • Есть раненые, среди них - дети

Вечером 20 декабря российские войска атаковали Украину дронами. Российский БпЛА ударил по жилой девятиэтажке в Салтовском районе Харькова, а в Запорожье из-за атаки произошел пожар. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Удар "Шахедом" по жилому дому в Салтовском районе города", - написал Терехов.

видео дня

По его словам, вражеский беспилотник ударил между первым и вторым этажом дома. На месте попадания возник пожар.

"Сейчас четверо пострадавших, среди которых девочка 12 лет", - отметил он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Харькове три человека имеют острую реакцию на стресс. У девочки легкое осколочное ранение.

"Сейчас продолжается ликвидация пожара на 1 и втором этажах. Площадь возгорания - 30 квадратных метров. Проводится обследование дома и опрос по расселению людей", - рассказал Синегубов.

Около 23:00 мэр Харькова сообщил, что в результате попадания ударного БПЛА типа "Шахед" в многоэтажке полностью разрушены несколько квартир. Также повреждены коммуникации тепло-, водо- и энергоснабжения.

"В доме много выбитых окон. На месте происшествия работают коммунальные службы", - добавил Терехов.

Смотрите видео, где мэр Харькова рассказал о последствиях атаки:

РФ атаковала жилые многоэтажки в Харькове и Запорожье: среди раненых - дети
Терехов рассказал о последствиях атаки по Харькову / Фото: скриншот

Обновлено 23:33: Начальник Харьковской ОВА уточнил, что количество пострадавших в городе возросло. Известно о шести пострадавших, пять из них имеют острую реакцию на стресс.

Обновлено 23:47: Терехов сообщил, что в Киевском районе Харькова еще один прилет.На месте попадания вспыхнул пожар.

Обновлено 0:03: В результате повторного удара БпЛА по Харькову один пострадавший.

"В частном доме, где произошел пожар в результате "прилета", еще находятся люди. Соответствующие службы работают на месте", - добавил Терехов.

Атака по Запорожью

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в Запорожье из-за удара БпЛА также повреждена многоэтажка. В девятиэтажном жилом доме взрывной волной выбиты окна.

"12-летний мальчик и женщина ранены в результате вражеской атаки на Запорожье", - проинформировал он.

Видео последствий атаки российских беспилотников по Запорожью:

РФ атаковала жилые многоэтажки в Харькове и Запорожье: среди раненых - дети
Последствия атаки РФ по Запорожью / Фото: скриншот

Впоследствии Федоров добавил, что количество раненых в городе из-за атаки БпЛА возросло до четырех человек.

  • Атака дронів по Запоріжжю
    Атака дронів по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Атака дронів по Запоріжжю
    Атака дронів по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Атака дронів по Запоріжжю
    Атака дронів по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Атака дронів по Запоріжжю
    Атака дронів по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Атака дронів по Запоріжжю
    Атака дронів по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА
  • Атака дронів по Запоріжжю
    Атака дронів по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА

Удары РФ по Украине 20 декабря - новости по теме

Как сообщал Главред, 20 декабря Россия осуществила комбинированный ракетный удар по Киеву, вероятно, используя ракеты "Кинжал" и "Искандер".

В Голосеевском районе повреждено офисное здание, газовая труба, загорелись автомобили. В результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения. В Соломенском районе вспыхнул пожар в нежилом здании, а в Шевченковском районе пострадало административное здание.

Удар также задел посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории, расположенные в одном здании. Выбиты окна, повреждены двери и частично потолок.

Кроме этого, 20 декабря российские войска осуществили массированный обстрел Херсона, выпустив около 1000 снарядов за 40 минут. В городе поврежден 31 многоэтажный дом, 16 частных домов, автомобили, детские сады, школы, медицинские учреждения и другие объекты инфраструктуры.

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Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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