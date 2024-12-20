1000 снарядов за 40 минут: Россия устроила адский обстрел Херсона - ОВА

Оккупанты целенаправленно обстреляли жилую и критическую инфраструктуру во всех районах Херсона, рассказал Роман Мрочко.

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Россия массированно обстреляла Херсон из артиллерии и РСЗО / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция

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Россия выпустила по Херсону около 1000 снарядов за 40 минут

Повреждены 31 многоэтажный и 16 частных домов, два детсада, медицинское учреждение, полиция, железнодорожный вокзал и школа

Погибло двое мужчин, еще 10 человек получили ранения

В пятницу утром, 20 декабря, российские оккупанты совершили массированный обстрел Херсона. Враг выпустил около 1000 снарядов за 40 минут по городу. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в эфире телемарафона.

"Россияне сегодня утром устроили в Херсоне настоящий ад, начав крыть массивным огнем город с 5 утра", - заявил Прокудин. видео дня

По его словам, обстрел Херсона продолжался около 40 минут. За это время только по городу оккупанты выпустили около 1000 снарядов из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, прилеты были во всех районах Херсона.

По данным правоохранителей, взрывы раздавались во всех районах Херсона. В результате обстрела РФ в областном центре поврежден 31 многоэтажный и 16 частных домов, два автомобиля, два детских сада, хозяйственные постройки, гаражи, админздание полиции, железнодорожный вокзал, медицинское учреждение и школа.

"Сейчас установлено 12 пострадавших: 53-летний и 75-летний мужчины погибли, еще 10 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении полиции Херсонской области.

Глава Херсонской МВА Роман Мрочко отметил, что россияне целенаправленно обстреливали жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру. По его словам, пожары были практически везде, их уже укротили спасатели.

Также Мрочко добавил, что у семи мужчин и четырех женщин обнаружили взрывные травмы, осколочные ранения, контузии. Всех раненых госпитализировали в медучреждения.

Удар РФ по Киеву - новости по теме

Напомним, 20 декабря Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Киеву, вероятно, использовав ракеты "Кинжал" и "Искандер". Падение обломков было зафиксировано в трех районах столицы.

В Голосеевском районе повреждено офисное здание, газовая труба, загорелись автомобили, погиб один человек, еще один получил ранения. В Соломенском районе произошел пожар в нежилом здании, а в Шевченковском районе горело административное здание.

Также в результате обстрела также пострадали посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории, находящиеся в одном здании. В здании посольств выбиты окна, повреждены двери и частично потолок.

Как сообщал Главред, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что удары по гражданским целям являются ответом Путина на потери стратегических объектов в России. Такой тип атак продолжается уже три года.

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Кто такой Александр Прокудин? Александр Сергеевич Прокудин - украинский государственный служащий. Председатель Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.

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