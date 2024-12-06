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РФ готовит штурм и забрасывает диверсантов в Херсон – экс-сотрудник СБУ

Алексей Тесля
6 декабря 2024, 17:15
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Россияне будут пытаться высаживаться на островках, считает Иван Ступак.
Российские военные, российский танк, Иван Ступак
Иван Ступак оценил вероятность наступления РФ / Минобороны РФ, Facebook Иван Ступак

Важно:

  • РФ пытается постоянно держать в напряжении ВСУ
  • Враг попробует высаживаться на островах

Угрозами форсирования Днепра в Херсонской области российские оккупанты пытаются постоянно держать в напряжении военных и гражданских на правом берегу, заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Конечно, они будут высаживаться на островках, создавать какие-то позиции, обстреливать город Херсон", - подчеркнул он в эфире Radio NV.

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По данным эксперта, уже фиксируются попытки высадки определенных небольших диверсионных групп на территории города Херсон.

"Но наши военные, наши операторы БПЛА постоянно находятся на месте, фиксируют перемещения. <...> Поэтому я бы панику не разгонял, не говорил бы, что все, готовится большой прорыв, большой десант. Но ситуацию надо держать на контроле, что и делают наши Вооруженные силы", - указал он.

Комментируя информацию о подготовке россиянами 300 лодок для форсирования Днепра он отметил, что нет информации о том, сколько людей РФ готова выделить на эту операцию, а также отсутствуют данные о привлечении врагом тяжелой техники.

"Наши военные буквально в зубах тянули на этих лодках провизию, воду, медикаменты, боекомплект. И россияне постоянно сбрасывали по нашим лодкам сбросы. Мы же понимаем, это вода. Подрывается этот снаряд рядом с лодкой — даже если военного не повредило, не ранило, лодка уже начинает тонуть. Военный, одетый в бронежилет, шлем, большой вес на нем — банально идет на дно. У россиян будет аналогичная история", - добавил Ступак.

Ранее в ВСУ раскрыли планы по левобережью Херсонской области. Плацдарм бойцов ВСУ в Крынках Херсонской области создает серьезные проблемы для оккупантов России, сказал представитель Сухопутных войск Иван Тимочко.

Напомним, ранее была объявлена эвакуация 50 населенных пунктов и части Херсона. Российский террор усиливается, захватчики применяют все имеющееся оружие и активизировали удары дронами. Поэтому власти на Херсонщине приняли важное решение.

Как сообщал Главред, россиян "покрошили" на левобережье Днепра - в ОСУВ "Таврия" порадовали потерями врага. Войска РФ продолжают штурмовать позиции ВСУ на Херсонщине и несут значительные потери, рассказал Дмитрий Лиховой.

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Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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Херсонская область война России и Украины Иван Ступак
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