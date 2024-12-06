РФ готовит штурм и забрасывает диверсантов в Херсон – экс-сотрудник СБУ

Важно:
- РФ пытается постоянно держать в напряжении ВСУ
- Враг попробует высаживаться на островах
Угрозами форсирования Днепра в Херсонской области российские оккупанты пытаются постоянно держать в напряжении военных и гражданских на правом берегу, заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
"Конечно, они будут высаживаться на островках, создавать какие-то позиции, обстреливать город Херсон", - подчеркнул он в эфире Radio NV.
По данным эксперта, уже фиксируются попытки высадки определенных небольших диверсионных групп на территории города Херсон.
"Но наши военные, наши операторы БПЛА постоянно находятся на месте, фиксируют перемещения. <...> Поэтому я бы панику не разгонял, не говорил бы, что все, готовится большой прорыв, большой десант. Но ситуацию надо держать на контроле, что и делают наши Вооруженные силы", - указал он.
Комментируя информацию о подготовке россиянами 300 лодок для форсирования Днепра он отметил, что нет информации о том, сколько людей РФ готова выделить на эту операцию, а также отсутствуют данные о привлечении врагом тяжелой техники.
"Наши военные буквально в зубах тянули на этих лодках провизию, воду, медикаменты, боекомплект. И россияне постоянно сбрасывали по нашим лодкам сбросы. Мы же понимаем, это вода. Подрывается этот снаряд рядом с лодкой — даже если военного не повредило, не ранило, лодка уже начинает тонуть. Военный, одетый в бронежилет, шлем, большой вес на нем — банально идет на дно. У россиян будет аналогичная история", - добавил Ступак.
Ранее в ВСУ раскрыли планы по левобережью Херсонской области. Плацдарм бойцов ВСУ в Крынках Херсонской области создает серьезные проблемы для оккупантов России, сказал представитель Сухопутных войск Иван Тимочко.
Напомним, ранее была объявлена эвакуация 50 населенных пунктов и части Херсона. Российский террор усиливается, захватчики применяют все имеющееся оружие и активизировали удары дронами. Поэтому власти на Херсонщине приняли важное решение.
Как сообщал Главред, россиян "покрошили" на левобережье Днепра - в ОСУВ "Таврия" порадовали потерями врага. Войска РФ продолжают штурмовать позиции ВСУ на Херсонщине и несут значительные потери, рассказал Дмитрий Лиховой.
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Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
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