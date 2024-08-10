Армия РФ пытается окружить ВСУ возле двух населенных пунктов - DeepState

Российские оккупанты пытаются окружить украинскую армию возле двух населенных пунктов - Стельмаховки (Сватовского района Луганской области) и Песчаного (Покровского района Донецкой области).
Об этом сообщают аналитики DeepState. Также аналитики отметили, что враг продвинулся возле Песчаного, Стельмаховки, в Ивановке и Красногоровке.
Отмечается, что захватчики могут планировать выйти севернее Красногоровки, чтобы после этого наступать на Колесниковку.
"Севернее последнего населенного пункта (Красногоровки - ред.) противник попытается после окружения выйти на высоты севернее, что даст им новые возможности для дальнейшего наступления на Колесниковку", - говорится в сообщении.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Война в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что оккупанты готовятся к штурму в Волчанске. В районе Волчанска за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения.
Также ранее сообщалось, что Силы обороны поразили важный объект РФ в Черном море. В ВМС подтвердили поражение газовой платформы РФ в Черном море и раскрыли детали операции по уничтожению морской платформы.
Напомним, полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов отмечал, что Путин в отчаянии, власти РФ запаниковали из-за ситуации в Курской области. Если Путин из-за событий на Курщине схватится за ядерную дубинку, такой шаг обернется против РФ, потому что никто не захочет видеть последствия ядерного удара в центре Европы.
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