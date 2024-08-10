"Аттракцион щедрости" закончился: есть 2 сценария для Украины после выборов в США - политолог

Ни республиканцы, ни демократы, не оставят Украину без помощи. Но независимо от того, кто победит на выборах в США, нам уже не будут помогать бесплатно.

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Есть 2 сценария для Украины после выборов в США, отмечает политолог Золотарев/ коллаж: Главред, фото: Главред, depositphotos.com/ua

Независимо от того, кто победит на президентских выборах в США - Камала Харрис или Дональд Трамп - Украина не останется совсем без американской помощи, но вопрос в объемах.

Также ни демократы, ни республиканцы уже не настроены на безвозмездную помощь Украине. Поэтому, независимо от результатов выборов, наше государство ждут кредиты. Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время чата на Главреде.

"Впервые со времен Второй мировой войны в Европе идет большая континентальная война, которая требует колоссальных финансовых вложений, объемов техники и боеприпасов. Ни демократы, ни республиканцы уже не настроены на безвозмездную помощь Украине. "Аттракцион невиданной щедрости" закончился еще в августе 2023 года, когда нам давали последние гранты на бюджетную поддержку. Теперь будут кредиты - и при республиканцах, и при демократах", - отметил Золотарев.

Как изменится помощь США Украине в случае победы Камалы Харрис

По мнению политолога, в случае победы Камалы Харрис, она, вероятно, будет продолжать курс нынешнего президента США Джо Байдена, однако с на порядок меньшими объемами помощи Украине. В то же время Золотарев отмечает, что он не верит в прекращение помощи Украине со стороны Соединенных Штатов в случае победы Харрис.

"Но не исключено, что ситуация будет выталкивать США: кто-то же должен будет отвечать за хреновый мир, вот у нас и будут говорить, что "нас предали партнеры". Видимо, эти ноты в США почувствовали и попросили прикрутить шарманку, и эта тема исчезла. Но то, что эта тема зазвучит снова, понятно", - сказал он.

По его словам, президентство Камалы Харрис будет продолжением нынешнего курса в отношении Украины при условии сужения поддержки и подталкивания Киева к переговорам.

Как изменится помощь США Украине в случае победы Дональда Трампа

Трамп, как бизнесмен, везде применяет бизнес-подход, магию простых решений сложных проблем. По мнению политолога, кандидат на пост президента США от республиканцев в случае своей победы может намереваться выставить условия Москве и Киеву, а дальше все будет зависеть от того, кто как отреагирует. Если Кремль при таких условиях не захочет соглашаться на условия Трампа, Трамп откроет ленд-лиз, увеличит масштабы военной помощи Украине, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

"В 2016 году в ЛДПР Жириновского открывали шампанское, когда победил Трамп. Но через месяц в России эти настроения сменились полным разочарованием и там заговорили, что "Трамп - не наш парень". Трамп прежде всего будет исходить из изоляционистских интересов - Америка превыше всего. Если в какой-то момент интересы американского ВПК, который является одним из спонсоров кампании Трампа, будут задеты, позиция Трампа может измениться. Его позиция может измениться, и если Трамп увидит, что Кремль в очередной раз пытается обвести его вокруг пальца. А Трамп на эти вещи реагирует очень болезненно и эмоционально", - отметил Золотарев.

Он напомнил, что в 2017 году при Трампе было нарушено негласное оружейное эмбарго на поставку летального оружия Украине. При этом он обратил внимание, что это произошло именно при Трампе, а не при демократе Обаме.

"Да и в ситуации, когда пересеклись интересы РФ и США в Сирии, когда "вагнеровцы" полезли не туда - к нефтяным месторождениям, где были интересы американских нефтяных кампаний (это, кстати, тоже крупнейшие спонсоры кампании Трампа), Трамп, ни секунды не раздумывая, дал команду американским ВВС ударить по колонне "Вагнера", и положил их там больше, чем в Мали туареги. У нас тут начались "танцы с бубном" по поводу "великой победы туарегов". Да, попали "вагнеровцы" в засаду, их перебили под сотню, но для нас это ничего не меняет. Это спин-офф - переключается внимание с проблемной ситуации, что Часов Яр на ниточке, Торецк на ниточке, до Покровска врагу осталось меньше 20 км, зато все мы аплодируем туарегам", - отметил политолог.

Смотрите видео полного разговора с Андреем Золотаревым о переговорах с Россией, выборах в США и перспективах завершения войны:

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Военная помощь Украине от США - последние новости

В конце июля этого года сообщалось, что США выделили большой пакет помощи Украине. Стоимость пакета военной помощи составляет 200 миллионов долларов.

Также 9 августа США заявили о мощном пакете военной помощи Украине. Ориентировочная стоимость пакета военной помощи для Украины составляет 125 миллионов долларов.

В то же время политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев объяснил, как поведение США поощряет РФ воевать. Поскольку страна-агрессор Россия видела такую позицию США, это еще больше поощряло ее воевать.

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