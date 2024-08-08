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После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – Золотарёв

Надежда Майная
8 августа 2024, 09:00
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США потерпят геополитическое поражение, если позволят победить России, что фатально отразится и на их авторитете, и на курсе доллара, убежден Андрей Золотарёв.
Трамп думал, что президентство в кармане, и совершил ошибку – Золотарёв
США будут помогать Украине и при Трампе, и при Харрис, но это будут кредиты – Золотарёв / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

На сайте Главред состоялся чат с политологом, директором аналитического центра "Третий сектор" Андреем Золотарёвым. Общаясь с читателями, он рассказал, какую ошибку совершил Дональд Трамп в предвыборной гонке, какой "фургон с оркестром" сопровождает Камалу Харрис с начала её предвыборной кампании, кто имеет больше шансов стать новым президентом США, как изменится помощь Украине в зависимости от того, кто победит на выборах в Штатах, в каком исходе войны заинтересован Вашингтон и почему боится развала России, а также почему Орбана "порвут", если Трамп проиграет выборы.

Представляем стенограмму чата с Андреем Золотарёвым.

Первую часть разговора с Андреем Золотарёвым о переговорах с Россией, перспективах завершения войны и прочности власти Путина читайте ЗДЕСЬ.

Robbin: У кого, на ваш взгляд, больше шансов на победу на выборах в США – у Трампа или кандидата от демократов? Ведь с одной стороны, отстреленное ухо Трампа добавило ему очков, а с другой – сейчас, когда Байден покинул гонку, "стариком" стал Трамп, который строил свою кампанию во многом на неспособности Байдена в силу возраста адекватно выполнять свои обязанности. Поясните этот расклад.

Андрей Золотарёв: У меня, как у политтехнолога, за спиной более 30 избирательных кампаний, но для меня было загадкой, почему политтехнологи Байдена вытолкнули его на дебаты, которые должны были превратиться в избиение сонного Джо. Что и произошло.

Но когда мы увидели каминг-аут Камалы Харрис, всё встало на свои места. Байден упёртый, упрямство стариков – известный факт. Политтехнологи прекрасно видели эти перспективы, понимали, что Трамп будет загонять Байдена в одну калитку, апеллируя к его физической и ментальной немощи. И ситуация даже в колеблющихся штатах после дебатов показала, что однозначно выиграет Трамп. А когда случилось ещё и покушение на Трампа, всё стало совершенно очевидно.

После дебатов политтехнологи уповали на то, что Байдена уговорит семья отказаться от участия в выборах, но этого не случилось. А вот после покушения, скорее всего, позиция спонсоров Демократической партии США окончательно доломала Байдена в пользу того, чтобы сойти с дистанции. Вспомните заявление Клуни о том, что 100 миллионов долларов дадут, но другому кандидату – на проигрышную лошадку никто не ставит.

Однако и команда Трампа совершила ошибку. После покушения у Трампа была абсолютная уверенность в том, что президентство – в кармане, что нашлепкой на ухо он получил пропуск в Белый дом. Этой ошибкой стало назначение вице-президентом Джей Ди Вэнса.

Джей Ди Вэнс – типичный выходец из низов американского общества, из "ржавого пояса", то есть деиндустриализованных районов Среднего Запада. Это примерно как наш Донбасс, Запорожская и Днепропетровская области, где в результате деиндустриализации, когда многие предприятия закрылись, началась депрессия. Сам Джей Ди Вэнс воспитывался бабушкой и дедушкой, потому что папа – удалец, а мама – наркоманка. Но, тем не менее, он получил юридическое образование, отслужил в морской пехоте в Ираке в пресс-службе, то есть сделал блестящую политическую карьеру. Злые языки говорят, что на нём настоял один из спонсоров кампании Трампа – основатель PayPal.

О чём говорила ставка на Джей Ди Вэнса? О том, что Трамп уверен в победе, ему плевать на другие электоральные группы. Ведь Джей Ди Вэнс – трампист ещё больший, чем сам Трамп. Человек, который семь лет назад сравнивал Трампа с Гитлером, сегодня стал ещё большим трампистом, а между этим написал "Элегию Хиллбилли" (о белых американцах-жителях депрессивных регионов).

Причём в вице-президенты было семь кандидатов. Например, Никки Хейли: она из сикхов – это же голоса немаленькой в США индийской общины. Или Марко Рубио – это голоса кубинской общины. Тем не менее, Трамп упёрся и остановился на Джей Ди Вэнсе.

С таким вице-президентом, явление Камалы Харрис поставило Трампа в очень неудобное положение. Теперь Трампу нужно переписывать стратегию кампании. Атаковать Харрис как женщину Трампу нельзя: обвинят в сексизме или расизме, и в США это будет болезненно.

Трамп, конечно, может вспомнить уроки, которые преподал Джо Байден, когда был в гораздо лучшей физической и ментальной форме. В 2019 году, когда были дебаты на праймериз, Байден раскатал в пух и прах Камалу Харрис, и она отказалась от участия в праймериз. А Байден тогда всего лишь прошёлся по её прокурорству в Калифорнии. Чего стоило хотя бы то, что она, будучи прокурором, спасла от смертной казни ублюдка, расстрелявшего полицейского и его семью с детьми. Полицейские требовали смертной казни, а гуманист-прокурор – всего лишь пожизненного заключения, причём она накрутила ещё и общественность.

Смотрите видео полной беседы с Андреем Золотаревым о переговорах с Россией, выборах в США и перспективах завершения войны:

Плюс от Камалы Харрис сбежала практически вся команда – это говорит об очень тяжёлом её характере.

Кроме того, несмотря на то, что Харрис родилась в семье учёных, она говорит так, что её неслучайно называют "генератором случайных слов" и говорят, что она выдает "словесный салат".

Во многом Камалу Харрис будут лепить, как виртуальную, искусственную фигуру. Обратите внимание, как сейчас некоторые медиа, рукопожатные в посольстве США, начали накручивать шансы Харрис. Это чисто манипулятивный приём, когда пишут, что Камала уже побеждает Трампа в семи ключевых штатах. Она не побеждает – они практически выровнялись! Но я вижу "фургон с оркестром" в плане социологии. Когда в какой-нибудь пыльный городок на Среднем Западе США в XIX веке приезжал цирк шапито, перед ним пускали фургон с оркестром – и тогда детвора, а затем люди постарше стекались к шатру передвижного цирка. Вот такой "фургон с оркестром" запустили в плане социологии, интерпретируя её в пользу Камалы Харрис.

Говорить о том, что Харрис обогнала Трампа, преждевременно, уверен Золотарёв
Вступление Камалы Харрис в президентскую гонку поставило Трампа в крайне неудобное положение, ему придётся переписывать стратегию кампании – Золотарёв / ua.depositphotos.com

Да, разрыв будет меньше, чем с Байденом, но говорить о том, что Харрис обогнала Трампа, преждевременно.

Мне это напоминает 2016 год, когда точно так же малевали 49% Хиллари Клинтон, 37% – Дональду Трампу. Итоги тех выборов мы прекрасно знаем. Да, по количеству голосов Хиллари даже немного опережала Трампа, но по количеству выборщиков победил Трамп. В США манипулировать социологией умеют похлеще, чем у нас.

Также не будем забывать, что Демократическая партия умеет работать в день выборов, например, с почтовым голосованием. Эти люди "учат нас не ковыряться пальцем в носу", но там злоупотребления, нарушения и фальсификации тоже есть. В 2020 году почтовое голосование сработало в пользу Байдена. В 2024-м, я так подозреваю, возможность проголосовать получит масса нелегальных мигрантов, а перед тем их будут запугивать приходом к власти республиканцев и Трампа.

Кстати, это одна из тех тем, где Трампу надо атаковать, поскольку американцы чувствительны к теме нелегальной миграции. Подобно тому, как в Советском Союзе тех, кого хотели понизить, отправляли на сельское хозяйство (это говорило о полном отсутствии перспектив у определённой фигуры), Камалу Харрис в команде Байдена отправили на миграцию, которую она благополучно завалила, даже ни разу даже не выехав на мексиканскую границу.

Пока что в команде Трампа я вижу какую-то растерянность. Поэтому сейчас шансы 50/50. Некоторые мои коллеги считают, что, несмотря ни на что, Трамп выиграет. Возможно. Но выиграть выборы и подсчёт голосов – это разное. В США, если будет фотофиниш, возможно повторение событий, подобных тем, что были в начале 2021 года с Капитолием. Более того, они могут показаться детской игрушкой.

Дмитро: Ваше видение того, что ждёт Украину и ход войны в случае победы на выборах в США Трампа, а что – в случае победы Камалы Харрис? Разделяете ли вы панические настроения тех, кто считает, что Трамп "сольёт" Украину? И ждёте ли вы большей решимости в поддержке нашей страны в случае победы демократов, чем при вялом и сверхосторожном Байдене?

Андрей Золотарёв: Объёмы помощи США будут несопоставимы, это определённо. Совсем без помощи нас не оставят ни республиканцы, ни демократы, но вопрос в объёмах.

Впервые со времён Второй мировой войны в Европе идёт большая континентальная война, которая требует колоссальных финансовых вложений, объёмов техники и боеприпасов.

Ни демократы, ни республиканцы уже не настроены на безвозмездную помощь Украине. "Аттракцион невиданной щедрости" закончился ещё в августе 2023 года, когда нам давались последние гранты на бюджетную поддержку. Теперь будут кредиты – и при республиканцах, и при демократах.

Что касается Камалы Харрис, скорее всего, она будет продолжать курс Байдена, но с на порядок меньшими объёмами помощи Украине. Исхода США из Украины, если Харрис станет президентом, я не предвижу. Но не исключено, что ситуация будет выталкивать США: кто-то же должен будет отвечать за похабный мир, вот у нас и будут говорить, что "нас предали партнёры". Видимо, эти ноты в США почувствовали и попросили прикрутить шарманку, и эта тема исчезла. Но то, что эта тема зазвучит вновь, понятно.

Так что президентство Камалы Харрис будет продолжением нынешнего курса относительно Украины при сужающейся поддержке и подталкивании Киева к переговорам.

Что касается Трампа, то он бизнесмен и во всём использует бизнес-подход, магию простых решений сложных проблем. Как Трамп собирается действовать? Он намерен выставить условия Кремлю и Киеву, а дальше всё будет зависеть от того, кто как отреагирует. Если Кремль не захочет соглашаться на условия Трампа, Трамп откроет ленд-лиз, увеличит масштабы военной помощи Украине, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. В 2016 году в ЛДПР Жириновского открывали шампанское, когда победил Трамп. Но через месяц в России эти настроения сменились полным разочарованием и там заговорили, что "Трамп – не наш парень".

Трамп, прежде всего, будет исходить из изоляционистских интересов – Америка превыше всего. Если в какой-то момент интересы американского ВПК, который является одним из спонсоров кампании Трампа, будут задеты, позиция Трампа может измениться. Его позиция может измениться, если Трамп увидит, что Кремль в очередной раз пытается обвести его вокруг пальца. А Трамп на эти вещи реагирует очень болезненно и эмоционально.

Серьёзное оружие начало появляться у ВСУ при Трампе
Трамп откроет ленд-лиз и увеличит масштабы военной помощи Украине, если Кремль не согласится на его условия, считает Золотарёв / ua.depositphotos.com

В 2017 году при Трампе было нарушено негласное оружейное эмбарго на поставки летального оружия Украине. Не при демократе Обаме, который ничего не сделал после аннексии Крыма и ползучей аннексии Донбасса. Кроме артиллерийских радаров и списанных "хаммеров", вооружения мы от Штатов не получали. Серьёзное оружие начало появляться у ВСУ при Трампе.

Да и в ситуации, когда пересеклись интересы РФ и США в Сирии, когда "вагнеровцы" полезли не туда – к нефтяным месторождениям, где были интересы американских нефтяных кампаний (это, кстати, тоже крупнейшие спонсоры кампании Трампа), Трамп, ни секунды не раздумывая, дал команду американским ВВС ударить по колонне "Вагнера", и положил их там больше, чем в Мали туареги.

У нас тут начались "танцы с бубном" по поводу "великой победы туарегов". Да, попали "вагнеровцы" в засаду, их перебили под сотню, но для нас это ничего не меняет. Это спин-офф – переключается внимание с проблемной ситуации, что Часов Яр на ниточке, Торецк на ниточке, до Покровска врагу осталось меньше 20 км, зато все мы аплодируем туарегам.

MirRa: В каком результате войны заинтересованы США? Какой по итогам этой войны они хотят видеть Россию, какой – Украину?

Андрей Золотарёв: Стратегия Байдена заключалась в том, чтобы давать Украине ровно столько оружия, сколько нужно, чтобы привести к политическим изменениям в России.

В 1992-1993 годах, если бы у США было желание, они вполне могли бы привести Россию к фрагментации, распаду. Это был тот момент, когда можно было подтолкнуть падающего. Но США отправляли в РФ самолёты с "ножками Буша".

В этом нет никакого альтруизма и любви к России – только циничный расчёт. Штатам проще иметь дело с одним обладателем колоссального ядерного потенциала, химического и бактериологического оружия. А если это расползётся по 10-15 субъектам, будет сумасшедший дом. Поэтому США из абсолютно прагматичных соображений не допустили распада России в 90-х.

Вот и сейчас Штаты были заинтересованы лишь в том, чтобы осуществить какие-то внутриэлитные перемены в России, дабы к власти в РФ пришёл кто-то, кто более лояльно настроен по отношению к Западу. Добиться этого предполагалось с помощью санкций и украинской крови. Но не получилось.

У США был шанс привести Россию к распаду – Золотарёв
США хотят, чтобы к власти в России пришёл более лояльный по отношению к Западу человек, чем Путин, и добиваются этого санкциями и руками Украины – Золотарёв / Скриншот

Если отыграть ситуацию к тому, что было до 24 февраля 2022 года, то, в принципе, это было возможно сделать. Но для этого должен был быть совершенно иной объём американской военной помощи, включая те же F-16, мыльная опера с которыми продолжается уже который месяц и уже напоминает бразильский сериал. Однако нам давали помощь очень дозированно, в гомеопатических дозах.

Приведу пример: у США на консервации только танков Abrams 5 тысяч, но нам дали всего 31 единицу, и то, с них сняли всю современную электронику, урановые плиты дополнительного бронирования и пр.

А сегодня идёт к тому, что США могут проиграть всё. И с Украиной у них может получиться второе после Афганистана геополитическое поражение. А оно фатально отразится не только на авторитете Соединённых Штатов Америки, но и на курсе доллара. Не будем забывать о колоссальном размере внутреннего и внешнего долга США: на голову каждого американца приходится 100 тысяч баксов долга. Они печатают бумажки, но бумажки должны быть чем-то обеспечены. Когда есть авторитет и вес, всё хорошо. В какой-то момент вся эта долговая пирамида может рухнуть, и это будет сравнимо с извержением Йеллоустоунского вулкана.

Главред: Почему США, понимая, чем для них обернётся поражение Украины, не предпринимают более решительных действий по поддержке нашей страны?

Андрей Золотарёв: Для США было важно не допустить, чтобы война перебросилась на территорию стран НАТО. Они опасались, как бы чего не случилось в случае более решительной поддержки Украины. А Кремль чувствует, что его боятся. Если гопник в подворотне чувствует, что жертва боится, он её дожимает. Точно так же ведёт себя Кремль.

Байден оказался чересчур осторожным политиком. Да, в феврале 2022 года было трудно представить, что демократы пойдут на столь решительные шаги по поддержке Украины, но этого всё равно было мало.

Приводят пример гарантий безопасности от США. Но я смотрю на них – там смердит Будапештским меморандумом. Это лишь декларация о намерениях, пиар-акция.

США сейчас против членства Украины в НАТО. Но в 2008 году, накануне Бухарестского саммита, они были за, а против были Германия и Франция. Но Байден вполне мог предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО, для чего не требуется консенсус стран-членов НАТО. Кении же он предоставил такой статус в 2022 году, и Колумбии тоже. Это страны, над которыми нависает ядерная дубинка России? Это территории, которые РФ рвёт? Нет, это страны, которым практически ничего не угрожает! Но с Украиной дедушка Джо забоялся.

Россия видит такую позицию США. Почему бы не воевать? Тем более, Россия утверждает, что воюет не с Украиной, а с глобальным Западом, НАТО. А обыватель, который смотрит Соловьёва, Скабееву и Симоньян, в это верит.

Dargo: В каком случае Россия предпримет какие-либо операции или провокации относительно стран Балтии? Насколько для этих стран велика угроза?

Андрей Золотарёв: Если бы с Украиной у России всё получилось, то страны Балтии были бы следующими. Возможно, была бы "Нарвская народная республика" или что-нибудь в районе Сувалкского коридора.

Но пока Украина не сломалась, пока Путин увяз на украинском фронте, ничего серьёзного там не произойдёт. Хотя у него есть желание прощупать на прочность 5 ст. Устава Альянса.

Напомню, уже были прецеденты, например, когда Индия возвращала Гоа. Это была Португальская колония, конституционно она была закреплена как территория Португалии. Но, тем не менее, индийская армия и флот военным путём осуществили почти бескровную операцию по захвату Гоа. И никаких телодвижений со стороны НАТО не было.

Пока держится Украина, страны Балтии и Польша могут спать спокойно, считает Золотарёв
Путин хочет проверить на прочность 5 статью Устава НАТО, но увяз в Украине – Золотарёв / Коллаж: Главред, фото: flickr

Или другой пример – когда у Нидерландов был конфликт с Индонезией, НАТО даже не почесалось. Так же было, когда едва не столкнулись два члена НАТО – Греция и Турция – во время Кипрского кризиса.

У нас многие абсолютизируют НАТО, но внутри Альянса очень большие проблемы. Единственный вопрос – не станут ли страны Балтии тем полигоном, где будет испытываться НАТО на прочность.

Впрочем, пока держится Украина, страны Балтии и Польша могут спать спокойно.

Edmon: Могут ли в ЕС и НАТО найти управу на Орбана? В Польше уже заговорили о том, что венгров надо попросить из этих организаций – может ли такая идея быть реализована?

Андрей Золотарёв: У нас Орбана записывают в путинисты, но он сейчас делает ставку на две фигуры.

Во-первых, за спиной у Орбана маячит фигура Си Цзиньпина.

Орбан не сумел получить у брюссельских бюрократов инвестиции в экономику Венгрии. Постоянно шёл торг за миллиардные субвенции, взамен которых выставлялись условия демократизации Венгрии. А вот китайцы с дипломатией чековой книжки зашли венграм, как по маслу. И сегодня в Венгрии строится завод по производству электромобилей, а также завод по производству литиевых батарей. Так что Китай нашёл точку уязвимости в Евросоюзе, куда активно вкладывается.

Орбан опирается на две фигуры – Трампа и Си Цзиньпина
Если Трамп прогирает, Орбана порвут – Золотарёв / Фото: x.com/PM_ViktorOrban

Во-вторых, Трамп – это вторая фигура, на которую опирается Орбан. Его порвут, если на выборах в США победит не Трамп. Именно к Трампу Орбан поехал после Си Цзиньпина. Если Трамп проиграет, дела у Орбана будут плохи: то ли будет венгерская вариация дела Гонгадзе, то ли будет, как в Словакии, когда в первый раз Фицо лишили премьерства, и он был вынужден уйти в отставку – тогда убили журналиста-расследователя и его подругу. У Орбана впереди большие проблемы, если Трамп проиграет.

А так, да, в ЕС грозятся отказаться от принципа консенсуального голосования, но пока это лишь угрозы. Пока Орбану удается лавировать: получать и субвенции от Евросоюза, и китайские инвестиции, а ещё и российские нефть и газ.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-1997), сообщает Википедия.

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