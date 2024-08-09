"Кремль чувствует, что его боятся": Золотарев объяснил, как поведение США поощряет РФ воевать

Поскольку страна-агрессор Россия видела такую позицию США, это еще больше поощряло ее воевать.

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Золотарев объяснил, как поведение США поощряет РФ воевать/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Для США было важно не допустить, чтобы война перекинулась на территорию стран НАТО. Они боялись, как бы чего-то не произошло в случае более решительной поддержки Украины, и именно поэтому не достаточно решительно поддерживали наше государство.

А Кремль при этом чувствовал, что его боятся. И поскольку страна-агрессор Россия видела такую позицию США, это еще больше поощряло ее воевать. Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время чата на Главреде. По его словам, "если гопник в подворотне чувствует, что жертва боится, он ее дожимает", и именно так ведет себя Кремль.

"Байден оказался слишком осторожным политиком. Да, в феврале 2022 года было трудно представить, что демократы пойдут на такие решительные шаги по поддержке Украины, но этого все равно было мало. Приводят пример гарантий безопасности от США. Но я смотрю на них - там воняет Будапештским меморандумом. Это лишь декларация о намерениях, пиар-акция", - отметил Золотарев.

Он обратил внимание, что США сейчас против членства Украины в НАТО, и при этом напомнил, что в 2008 году, накануне Бухарестского саммита, Соединенные Штаты были за, а против были Германия и Франция.

"Но Байден вполне мог предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО, для чего не нужен консенсус стран-членов НАТО. Кении же он предоставил такой статус в 2022 году, и Колумбии тоже. Это страны, над которыми нависает ядерная дубинка России? Это территории, которые РФ рвет? Нет, это страны, которым практически ничего не угрожает! Но с Украиной дедушка Джо забоялся. Россия видит такую позицию США. Почему бы не воевать? Тем более, Россия утверждает, что воюет не с Украиной, а с глобальным Западом, НАТО. А обыватель, который смотрит Соловьева, Скабееву и Симоньян, в это верит", - отметил политолог.

Смотрите видео полного разговора с Андреем Золотаревым о переговорах с Россией, выборах в США и перспективах завершения войны:

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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