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В ISW назвали условие эффективного использования F-16 в Украине

Анна Ярославская
5 августа 2024, 07:39
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Как отмечают эксперты, Украина должна уничтожить вражескую ПВО на оккупированных территориях и в РФ.
В ISW назвали условие эффективного использования F-16 в Украине
Что нужно для эффективного использования F-16 в Украине - ответ экспертов / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

Чтобы использовать западные истребители F-16, Силам обороны необходимо направлять усилия на поражение вражеской ПВО в российском тылу и на оккупированных украинских территориях с помощью западного дальнобойного оружия. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 4 августа.

"ISW продолжает оценивать, что Украине понадобится значительное количество самолетов F-16, чтобы развернуть их в масштабах, необходимых для успешной интеграции истребителей в более широкую систему противовоздушной обороны. Украине также необходимо будет продолжать усилия, направленные на поражение российских средств противовоздушной обороны в российском тылу и на оккупированной территории Украины с помощью предоставленного Западом оружия дальнего радиуса действия, чтобы иметь возможность использовать самолеты F-16", - пишут эксперты ISW.

Аналитики отмечают, что российские военные блогеры отреагировали на прибытие F-16, пытаясь преуменьшить их потенциальные последствия на поле боя. В частности, некоторые из них заявили, что западные и украинские СМИ "раздувают" прибытие F-16, чтобы отвлечь внимание от неудач на поле боя, и многие российские блогеры сразу перешли к обсуждению того, как российские войска начнут нацеливаться на самолеты и уничтожать их.

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Таким образом, пропагандисты прямо подрывают российские информационные операции, направленные на то, чтобы представить поставки F-16 и других западных систем вооружений как "красную линию", которую нельзя пересекать.

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F-16 - основные характеристики / Инфографика: Главред

Аналитики отмечают, что страна-агрессор Россия неоднократно доказывала, что ссылки на якобы "красные линии" являются рефлекторной техникой управления, призванной заставить Запад самоустраниться от предоставления Украине дополнительной военной помощи.

С начала войны западные и украинские политики неоднократно пересекали самостоятельно определенные Россией "красные линии", не вызывая значительной реакции со стороны Федерации, что, судя по комментариям российских "военных" блогеров, произойдет и в случае с ответом РФ на поставки самолетов F-16.

Поставка F-16 в Украину

Киев заявил, что получил первую партию истребителей F-16 американского производства. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил 4 августа прибытие самолетов и поблагодарил Данию, Нидерланды и США. По словам главы государства, впоследствии Киев получит партию дополнительных истребителей.

F-16 уже выполнили первые боевые вылеты в воздушном пространстве Украины.

Тем временем газета The Times сообщала, что Украина получила шесть американских истребителей F-16.

4 августа The Economist сообщил о том, что Украина получила первые 10 истребителей F-16 в последний день июля.

До конца 2024 года Украина должна летать на 20 истребителях американского производства.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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