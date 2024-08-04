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Украина получит новую партию F-16 - Зеленский - Украина получит новую партию F-16

Ангелина Подвысоцкая
4 августа 2024, 21:08обновлено 4 августа, 21:43
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Пока в Украине мало западных истребителей и пилотов, которые могут ими управлять.
Владимир Зеленский, F-16
Зеленский анонсировал прибытие дополнительных самолетов F-16 / Коллаж: Главред, фото: ОП

Украина получила первые самолеты F-16, но это еще не все. Впоследствии Киев получит партию дополнительных истребителей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

В то же время он отметил, что пока в Украине недостаточно этих самолетов и пилотов. Следует отметить, что он воздержался и решил не отвечать на вопрос о том, какие именно задачи будут выполнять самолеты F-16.

"Подробно вам рассказать, какие задачи будут выполнять или уже выполняли самолеты F-16, я не имею права. Но в любом случае, пока то количество, которое есть в Украине, пока то количество пилотов, которые обучены, этого еще не достаточно ... Позитив есть в том, что многие наши ребята сейчас учатся. Разные форматы, разные стадии. Очень верю, что партнеры смогут это расширить - платформу обучения для наших пилотов, инженеров и т.д.", - сказал Зеленский.

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  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: Главред
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: Главред
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: Главред
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: Главред
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: Главред
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: Главред
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП
  • Первые F-16 уже в украинском небе
    Первые F-16 уже в украинском небе фото: ОП

Отправка истребителей F-16 в Украину - что известно

Напомним, 31 июля агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что в Украину прибыла первая партия истребителей F-16.

Позже сообщалось, что F-16 уже выполнили первые боевые вылеты в воздушном пространстве Украины. Но ни США, ни Украина официально прибытие долгожданной авиации не подтверждают.

Тем временем газета The Times сообщала, что Украина получила шесть американских истребителей F-16.

4 августа The Economist сообщил о том, что Украина получила первые 10 истребителей F-16 в последний день июля. До конца 2024 года Украина должна летать на 20 истребителях американского производства.

Украина получит новую партию F-16 - Зеленский - Украина получит новую партию F-16
Какие страны обещали передать Украине F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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