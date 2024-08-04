Исключительно теория: раскрыта причина, почему Украина не сможет получить больше F-16

Даже 50 истребителей ситуацию не изменят, согласился Катков.

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F-16 уже в Украине / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, пресс-служба Армии США

Соединенные Штаты не смогут "на практике" передать Украине желанные 128 самолетов F-16, так как на сейчас у самих американцев наблюдается критическая нехватка авиации. Как заметил в эфире NV главный редактор Defense Express Олег Катков, Вашингтон списывает только те машины, которые, по сути, даже не годятся, чтобы быть мишенью.

Даже 50 истребителей ничего не изменят, считает Катков.

"Даже 50 ничего не изменят. Украина, по его (Зеленского, - Главред) словам, имеет твердые договоренности, что в ближайшей перспективе мы получим 10-20 самолетов. Даже не полсотни, которые ничего не изменят. Нужно значительно больше", - убежден эксперт. видео дня

Украина в целом, если брать все обещанные машины, получит 79 истребителей - с условием, что их будут передавать до 2028 года. Но проблема здесь и в нехватке авиации в самих США.

"Но здесь проблема же не только в том, где взять самолеты. Представим, что США резко меняют свою позицию и добавляют необходимое количество машин. Физически имеют, конечно. Физически - вот вам 128 машин, без вопросов. Но тут исключительно теория, на практике этого не будет... Потому что сейчас в США критическая нехватка самой авиации. Конгресс против списания машин. И то, что они списывают, это уже тот хлам, который даже не всегда годится для того, чтобы быть мишенью", - отметил Катков.

F-16 - основные характеристики / Инфографика Главреда

F-16 в Украине - главное

В конце июля стало известно о прибытии в Украину первой партии истребителей F-16. Тем временем газета The Times уточняла, что Украина получила шесть американских истребителей. Источник издания отметил, что 6 самолетов были поставлены в Украину из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.

Более того, сообщалось, что F-16 уже выполнили первые боевые вылеты в воздушном пространстве Украины . Западная авиация ВСУ якобы использовалась пока только в роли поддержки сил ПВО.

О передаче этих истребителей Вашингтон официально объявил в июне на саммите НАТО. До этого сроки поставки самолетов неоднократно оттягивали, объясняя это уровнем подготовки пилотов и техническими нюансами по обустройству пунктов базирования истребителей.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что такое скромное количество истребителей не изменит ситуацию на поле боя. Истребители, скорее всего, будут работать в паре с Patriot над усилением ПВО - либо разведчиками, либо перехватчиками совместно с уже переданным Украине самолетом ДРЛО.

Кто такой Олег Катков Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express

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