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F-16 уже выполнили первые полеты над Украиной, в США ушли от ответа

Яна Ставская
31 июля 2024, 22:54
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Журналисты упоминают ночную атаку дронов на Киев.
F-16 уже выполнили первые полеты над Украиной, в США ушли от ответа
В Белом доме ушли от ответа на вопрос о передаче первых F-16 Украине / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Армия США

F-16 уже выполнили первые боевые вылеты в воздушном пространстве Украины. Но пока ни США, ни Украина официально прибытие долгожданной авиации не подтверждают.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на украинского военного, западная авиация использовалась ВСУ пока только в роли поддержки сил ПВО.

В материале журналисты упоминают ночную атаку дронов на Киев.

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Воздушные силы ранее отмечали, что важную роль в отражении атаки в ночь на 31 июля выполнила боевая авиация.

Эксперты же сразу предположили, что речь шла о старых советских вертолетах. Но позже появилась информация о прибытии первых F-16 в Украину.

Представитель Белого дома Джон Кирби на вопрос прессы по поводу слухов о поставках истребителей во время брифинг 31 июля четко не ответил.

"Вам нужно поговорить с украинцами. Я, конечно, не собираюсь говорить об оружейных возможностях. Мы заявили, что они будут введены в эксплуатацию к концу лета. У нас нет причин сомневаться в этом", - сказал он.

Кто такой Джон Кирби

Джон Кирби - контрадмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресссекретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

Ночная атака сегодня - взрывы

Вечером во вторник, 30 июля, Россия осуществила массированный пуск крылатых ракет и "Шахедов". Взрывы гремели, в частности, в Киевской и Полтавской областях.

Атака продолжалась и в ночь на 31 июля. Только по Киеву враг выпустил около 90 "Шахедов", также фиксировалась ракета Х-59. Всего воздушная тревога продолжалась в Киевской области более 7 часов.

Удар беспилотниками по Киеву уже называют "самой массированной атакой" на город за все время полномасштабной войны.

В самом городе обошлось без пострадавших и разрушений. ПВО работала на подступах к столице.

Эксперты считают, что РФ могла применить не "Шахеды", а дешевые "герберы". Эти БПЛА были якобы призваны истощить ресурс ПВО - предположительно, для ракетного удара в ближайшее время.

ф-16 f-16 инфографика
F-16 - характеристики самолетов / Инфографика: Главред

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