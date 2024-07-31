F-16 уже выполнили первые полеты над Украиной, в США ушли от ответа

F-16 уже выполнили первые боевые вылеты в воздушном пространстве Украины. Но пока ни США, ни Украина официально прибытие долгожданной авиации не подтверждают.
Как пишет The Telegraph со ссылкой на украинского военного, западная авиация использовалась ВСУ пока только в роли поддержки сил ПВО.
В материале журналисты упоминают ночную атаку дронов на Киев.
Воздушные силы ранее отмечали, что важную роль в отражении атаки в ночь на 31 июля выполнила боевая авиация.
Эксперты же сразу предположили, что речь шла о старых советских вертолетах. Но позже появилась информация о прибытии первых F-16 в Украину.
Представитель Белого дома Джон Кирби на вопрос прессы по поводу слухов о поставках истребителей во время брифинг 31 июля четко не ответил.
"Вам нужно поговорить с украинцами. Я, конечно, не собираюсь говорить об оружейных возможностях. Мы заявили, что они будут введены в эксплуатацию к концу лета. У нас нет причин сомневаться в этом", - сказал он.
Кто такой Джон Кирби
Джон Кирби - контрадмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресссекретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.
Ночная атака сегодня - взрывы
Вечером во вторник, 30 июля, Россия осуществила массированный пуск крылатых ракет и "Шахедов". Взрывы гремели, в частности, в Киевской и Полтавской областях.
Атака продолжалась и в ночь на 31 июля. Только по Киеву враг выпустил около 90 "Шахедов", также фиксировалась ракета Х-59. Всего воздушная тревога продолжалась в Киевской области более 7 часов.
Удар беспилотниками по Киеву уже называют "самой массированной атакой" на город за все время полномасштабной войны.
В самом городе обошлось без пострадавших и разрушений. ПВО работала на подступах к столице.
Эксперты считают, что РФ могла применить не "Шахеды", а дешевые "герберы". Эти БПЛА были якобы призваны истощить ресурс ПВО - предположительно, для ракетного удара в ближайшее время.
Вас также могут заинтересовать новости:
- База россиян взлетела в воздух: бойцы ГУР влупили по аэродрому в Сирии
- Первые F-16 уже в Украине - Bloomberg
- Китай урежет продажу гражданских коптеров после критики поддержки России
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред