Первые F-16 уже в Украине - Bloomberg

Пока журналистам не сообщают, сколько самолетов могло прибыть в Украину.

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F-16 в Украине - все подробности / Коллаж: Главред, фото: US Air Force

В Украину прибыла первая партия истребителей F-16, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Точное количество самолетов не называют, однако говорится о том, что их пока немного.

Также неизвестно, смогут ли украинские пилоты их сразу применить или еще потребуется время на подготовку авиации к воздушным боям.

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В Минобороны Украины отказали агентству в комментарии относительно обнародованной информации.

F-16 в Украине - сколько самолетов передал Запад и какие задачи они будут выполнять

О передаче этих истребителей Вашингтон официально объявил в июне на саммите НАТО. До этого сроки поставок самолетов неоднократно сдвигали, объясняя это уровнем подготовки пилотов и техническими нюансами по обустройству пунктов базирования истребителей.

Известно, что Нидерланды выдали лицензию на экспорт в Украину 24 единиц F-16. Кроме того, Греция рассматривает возможность передачи ВСУ еще 32 самолетов.

Ранее СМИ писали, что этим летом Украина может надеяться на поставку всего 6 самолетов, а до конца года - 20. При этом ресурс Воздушных сил позволит разместить внутри страны эскадрилью F-16 - от 15 до 24 самолетов.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что такое скромное число истребителей не изменят ситуацию на поле боя. Истребители, скорее всего, будут работать в паре с Patriot над усилением ПВО - либо разведчиками, либо перехватчиками совместно с уже переданным Украине самолетом ДРЛО.

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F-16 - Россия пообещала уничтожить пункты базирования самолетов

Россия еще с начала мая истерит по поводу передачи Украине истребителей. Ранее Москва считала такой вид помощи "красными линиями", но ничего в ответ США и Евросоюзу не продемонстрировала, кроме эмоциональных обращений.

Затем в Москве утверждали, что F-16 никак "не изменят ход "СВО".

Тем не менее волонтер Сергей Притула предположил, что Россия устроит охоту на эту авиацию. По его словам, F-16 будут "целью номер один" для врага в воздушном пространстве.

К слову, Россия летом возобновила удары по украинским аэродромам на фоне приближающих поставок новых истребителей, в том числе по аэродрому в Староконстантинове, где базируется седьмая бригада тактической авиации.

Сама же страна-агрессор тоже готовится к дальнобойным ударам украинской авиацией. В конце мая аналитики заметили, что россияне начали прикрывать свои самолеты от ударов БПЛА и ракет специальными ангарами.

Сколько F-16 получит Украина - инфографика Главреда

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