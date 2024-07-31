УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала Украину "экономверсией Шахеда": в ГУР назвали особенность "шахедной ночи"

Руслана Заклинская
31 июля 2024, 16:33обновлено 31 июля, 17:49
87
Россия испытала новый тип дронов "Гербера" во время массированной атаки по Украине, сказал советник руководителя Офиса президента Владислав Власюк.
РФ атаковала Украину 'экономверсией Шахеда': в ГУР назвали особенность 'шахедной ночи'
Россия запустила в ночь на 31 июля дроны нового типа "Гербера" / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса, скриншот, defence-ua.com

В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками нового типа "Гербера". Эти дроны отличаются минимальным количеством компонентов и выглядят как "экономверсия Шахеда". Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Владислав Власюк.

"Особенность сегодняшней шахедной ночи (ночь на 31 июля - Главред) это осторожное ограниченное использование дрона нового типа "Гербера". На молекулы еще не разобрали, но выглядит как экономверсия Шахеда. Фанера вместо композита, минимум компонентов, все тот же дешевый мейд ин чина (made in China - Главред)", - отметил он.

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что во время массированной атаки российские оккупанты применили большое количество отвлекающих беспилотников.

видео дня

"Можно отметить, что на этот раз было значительное количество так называемых отвлекающих БПЛА, то есть без взрывчатой части. Целью было истощение и изучение систем ПВО", - сказал он в эфире телемарафона.

Также Юсов добавил, что это не является новой тактикой для врага. Представитель ГУР пояснил, что во время комбинированных атак оккупанты пытаются изучить эффективность украинской противовоздушной обороны, а также найти ее слабые места.

"На самом деле нового чего-то нет. Враг давно использует комбинированные удары. Мы были свидетелями и массированных ракетных ударов, и массированных ударов беспилотниками, и одновременно и того, и другого. То есть это продолжение поиска для врага более оптимальных путей применения подобной технологии и тактики", - рассказал он.

Экс-спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что россияне в ночь на 31 июля запустили по Украине не только "Шахеды". По его словам, зафиксированы также беспилотники неустановленного типа.

"Конечно, во время ночных атак враг часто использует различные типы БПЛА: прежде всего это 136/131 "Шахеды", а также БПЛА неустановленного типа, имитационные (ложные цели). Да, противник постоянно совершенствуется, и может появляться что-то новое", - написал Игнат.

Он предположил, что среди обломков дронов, которыми россияне атаковали Украину этой ночью, могут быть найдены не только "Шахеды", но и беспилотники других типов. Но, как отметил бывший представитель ПС, это ничего не меняет, поскольку все дроны необходимо уничтожать всеми доступными средствами.

"При ведении противовоздушного боя ночью, тип цели определяется по ее параметрам: высота, скорость и т.д., а также по визуальным и акустическим данным. Точно установить, что это за дрон или ракета возможно после исследования обломков. 89 сбитых дронов - это фактически такая же атака, как в начале года. Ночью 1-го января 2024 года было сбито 87 ударных БпЛА. Держим небо!" - подчеркнул Игнат.

БПЛА Гербера, инфографика
Что известно о БПЛА "Гербера" / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Ночная атака РФ в ночь на 31 июля - что известно

Вечером во вторник, 30 июля, Россия осуществила массированную атаку крылатыми ракетами и "Шахедами". Взрывы прогремели в Киевской и Полтавской областях.

Атака продолжалась и в ночь на 31 июля. Только по Киеву враг выпустил около 90 "Шахедов", также фиксировалась ракета Х-59. Всего воздушная тревога продолжалась в Киевской области более 7 часов.

Удар беспилотниками по Киеву уже называют "самой массированной атакой" на город за все время полномасштабной войны. В самой столице обошлось без пострадавших и разрушений.

Украинская ПВО отлично отработала и уничтожила все 89 БПЛА. Кроме этого, во время отражения российских дронов в ночь на 31 июля силы ПВО могли применить новые, нетрадиционные средства, такие как вертолеты, сообщает аналитик Defense Express Иван Киричевский.

Эксперты считают, что РФ могла применить не "Шахеды", а дешевые "Герберы". Эти БПЛА были якобы призваны истощить ресурс ПВО - предположительно, для ракетного удара в ближайшее время.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дроны война России и Украины атака дронов Дрон Shahed-136
Реклама

Главное за день

Пойдет ли документ из Резерв+ для брони от мобилизации: в Минобороны дали ответ

Пойдет ли документ из Резерв+ для брони от мобилизации: в Минобороны дали ответ

17:18 Украина
База россиян взлетела в воздух: бойцы ГУР влупили по аэродрому в Сирии

База россиян взлетела в воздух: бойцы ГУР влупили по аэродрому в Сирии

16:36 Мир
РФ атаковала Украину "экономверсией Шахеда": в ГУР назвали особенность "шахедной ночи"

РФ атаковала Украину "экономверсией Шахеда": в ГУР назвали особенность "шахедной ночи"

16:33 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин откажется от Украины : появился неожиданный сценарий завершения войны 12999

"Путин откажется от Украины": появился неожиданный сценарий завершения войны

Почему в Польше нельзя говорить Таня 3287

Почему в Польше нельзя говорить Таня

Не дождался возвращения: в плену умер защитник Мариуполя, которого дочь узнала на судилище 3093

Не дождался возвращения: в плену умер защитник Мариуполя, которого дочь узнала на судилище

Путинистка Лариса Долина оказалась на улице без жилья - что произошло 2521

Путинистка Лариса Долина оказалась на улице без жилья - что произошло

Последние новости

17:18

Пойдет ли документ из Резерв+ для брони от мобилизации: в Минобороны дали ответ

17:14

Сериалу "Великолепный век" 10 лет: как сейчас выглядят главные герои драмы

16:49

Жена погибла, сын ранен: спасатель приехал на руины своего дома после удара РФ

16:36

База россиян взлетела в воздух: бойцы ГУР влупили по аэродрому в Сирии

16:33

РФ атаковала Украину "экономверсией Шахеда": в ГУР назвали особенность "шахедной ночи"

Новые права, выплаты и надбавки к пенсии: что меняется для украинцев с 1 августаНовые права, выплаты и надбавки к пенсии: что меняется для украинцев с 1 августа
16:30

Церковный праздник 1 августа: что запрещено делать на Медовый спас

16:16

ВСУ могли поразить Ми-8 РФ с "трехсотыми", над Донецком - огромный столб дыма

15:58

РФ понесла огромные потери, Путин принял новое решение по войне

15:54

Засада для диверсантов: на Черниговщине "покрошили" элитных спецназовцев РФ

Реклама
15:31

Украина для отражения массированной атаки РФ пошла на необычные шаги: что известно

15:23

Как не потерять деньги в августе 2024: астролог назвал ключевые даты

15:09

Стоит быть осторожными: в какие дни августа стоит избегать путешествий - РоссВидео

14:57

Любимая и семья на первом месте: самые верные знаки зодиака

14:57

Мама Кристины Соловий отреагировала на "матерный" скандал звездной дочериВидео

14:53

"Шахед" так не падает": РФ могла бить по Украине новыми дронами – экспертВидео

14:30

Что ждет украинцев, которые не обновились до 16 июля: в ТЦК сделали заявление

14:25

Второй день подряд: почему в Украине не выключают свет - ответ ДТЭК

14:08

Когда твой дед - Терминатор: зять Шварценеггера показал смешное фото с внучками

13:57

Прямых доказательств нет: 18-летнего "убийцу" Фарион могут выпустить на свободу

13:35

От блокировки счетов до розыска: в ТЦК раскрыли, что "светит" уклонистам

Реклама
13:22

Гениальный рецепт "сырой" аджики на зиму, от которой все млеют - готовится мгновенноВидео

13:14

Харрис уже обгоняет Трампа: что будет с Украиной при женщине-президенте

12:37

Почему в Польше нельзя говорить Таня

12:36

"Выбили" десятки целей в РФ: СМИ раскрыли детали масштабной кибератаки ГУР

12:28

"Ну выбрала и выбрала": Данилко откровенно высказался про бывшую подругу Повалий

12:25

С мая Украина призывает в армию около 30 тысяч человек каждый месяц — NYT

12:17

Точно не из собак: из чего делают хозяйственное мыло - секрет известного средстваВидео

12:09

Кардинальные изменения: Владимир Дантес показался с короткой стрижкой

12:00

ВВК при бронировании, вручение повесток и штрафы: интервью с представительницей Киевского ТЦК

11:43

РФ перебрасывает штурмовиков на Харьковщине: названо направление новой атаки

11:22

ВС РФ быстро продвигаются к Покровску: в ВСУ рассказали о новой тактике врага

11:15

Возможное сотрудничество Индии и Украины: в США сделали "интересное" заявление

10:55

Войска РФ продвинулись в районе двух городов на Донбассе: в ISW раскрыли детали

10:53

Китайский гороскоп на завтра 1 августа: Тиграм - изменения в жизни, Крысам - драма

10:34

Взорвали военный склад россиян: ВСУ мощно ударили по целям в Курской области

10:28

"Отвратительное отвращение": Кристина Соловий жестко отреагировала на скандал в Черноморске

10:27

Поздравления с крестинами - красивые картинки и душевные пожелания

10:22

Массированная атака дронов на Киев: силы ПВО сбили 89 "Шахедов"

10:16

Аномальная жара из-за боевых действий: эколог удивил, какими будут последствия войны

09:45

РФ бросила в бой новый ракетный комплекс Bulsae-4 из КНДР: в Forbes узнали детали

Реклама
09:40

Раскрыта правда тайного возвращения Никиты Преснякова в РФ - детали

09:35

РФ подбирается к ключевому городу для ВСУ: чем грозит потеря Покровска - CNN

09:26

Гороскоп на завтра 1 августа: Весам - крупный куш, Близнецам - изнурительный спор

09:20

Даже ракету увидели: в РФ снова жалуются на атаку дронов - что известноВидео

09:03

Максим Галкин публично "попустил" путиниста Филиппа Киркорова

08:21

В Тегеране ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ханию – СМИ

08:16

Возможно ли новое летнее наступление РФ: в ISW сказали, чего ждать на фронте

08:10

У войны РФ против Украины есть несколько публичных лиц, кроме Путина: кто онимнение

08:03

"Приставили охранников": популярную российскую певицу захлопнут в рехабе

06:51

Киев пережил самую массированную атаку дронов за 2024 год: в КГВА раскрыли детали

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять