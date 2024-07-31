РФ атаковала Украину 'экономверсией Шахеда': в ГУР назвали особенность 'шахедной ночи'

Россия испытала новый тип дронов "Гербера" во время массированной атаки по Украине, сказал советник руководителя Офиса президента Владислав Власюк.

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Россия запустила в ночь на 31 июля дроны нового типа "Гербера" / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса, скриншот, defence-ua.com

В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками нового типа "Гербера". Эти дроны отличаются минимальным количеством компонентов и выглядят как "экономверсия Шахеда". Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Владислав Власюк.

"Особенность сегодняшней шахедной ночи (ночь на 31 июля - Главред) это осторожное ограниченное использование дрона нового типа "Гербера". На молекулы еще не разобрали, но выглядит как экономверсия Шахеда. Фанера вместо композита, минимум компонентов, все тот же дешевый мейд ин чина (made in China - Главред)", - отметил он.

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что во время массированной атаки российские оккупанты применили большое количество отвлекающих беспилотников.

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"Можно отметить, что на этот раз было значительное количество так называемых отвлекающих БПЛА, то есть без взрывчатой части. Целью было истощение и изучение систем ПВО", - сказал он в эфире телемарафона.

Также Юсов добавил, что это не является новой тактикой для врага. Представитель ГУР пояснил, что во время комбинированных атак оккупанты пытаются изучить эффективность украинской противовоздушной обороны, а также найти ее слабые места.

"На самом деле нового чего-то нет. Враг давно использует комбинированные удары. Мы были свидетелями и массированных ракетных ударов, и массированных ударов беспилотниками, и одновременно и того, и другого. То есть это продолжение поиска для врага более оптимальных путей применения подобной технологии и тактики", - рассказал он.

Экс-спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что россияне в ночь на 31 июля запустили по Украине не только "Шахеды". По его словам, зафиксированы также беспилотники неустановленного типа.

"Конечно, во время ночных атак враг часто использует различные типы БПЛА: прежде всего это 136/131 "Шахеды", а также БПЛА неустановленного типа, имитационные (ложные цели). Да, противник постоянно совершенствуется, и может появляться что-то новое", - написал Игнат.

Он предположил, что среди обломков дронов, которыми россияне атаковали Украину этой ночью, могут быть найдены не только "Шахеды", но и беспилотники других типов. Но, как отметил бывший представитель ПС, это ничего не меняет, поскольку все дроны необходимо уничтожать всеми доступными средствами.

"При ведении противовоздушного боя ночью, тип цели определяется по ее параметрам: высота, скорость и т.д., а также по визуальным и акустическим данным. Точно установить, что это за дрон или ракета возможно после исследования обломков. 89 сбитых дронов - это фактически такая же атака, как в начале года. Ночью 1-го января 2024 года было сбито 87 ударных БпЛА. Держим небо!" - подчеркнул Игнат.

Что известно о БПЛА "Гербера" / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Ночная атака РФ в ночь на 31 июля - что известно

Вечером во вторник, 30 июля, Россия осуществила массированную атаку крылатыми ракетами и "Шахедами". Взрывы прогремели в Киевской и Полтавской областях.

Атака продолжалась и в ночь на 31 июля. Только по Киеву враг выпустил около 90 "Шахедов", также фиксировалась ракета Х-59. Всего воздушная тревога продолжалась в Киевской области более 7 часов.

Удар беспилотниками по Киеву уже называют "самой массированной атакой" на город за все время полномасштабной войны. В самой столице обошлось без пострадавших и разрушений.

Украинская ПВО отлично отработала и уничтожила все 89 БПЛА. Кроме этого, во время отражения российских дронов в ночь на 31 июля силы ПВО могли применить новые, нетрадиционные средства, такие как вертолеты, сообщает аналитик Defense Express Иван Киричевский.

Эксперты считают, что РФ могла применить не "Шахеды", а дешевые "Герберы". Эти БПЛА были якобы призваны истощить ресурс ПВО - предположительно, для ракетного удара в ближайшее время.

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