РФ атаковала Киев неизвестным БПЛА: что известно о таинственном оружии, которое сбили ВСУ

Вражеский дрон отличается от Shahed-136 и вероятно является дроном-камикадзе, ведь двигался на чрезвычайно низкой высоте 20-30 метров, рассказали в Defense Express.

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ВСУ сбили неизвестный дрон оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Defense Express

В ночь на 20 июля во время атаки враг применил не только ракеты и дроны-камикадзе Shahed-136, но и новый тип БПЛА, который пока не идентифицировали. Он значительно отличается от известных "шахедов". Об этом сообщило Defense Express.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что благодаря слаженной работе мобильных огневых групп, зенитных ракетных войск и средств радиоэлектронной борьбы, из 16 "шахедов" удалось сбить 13, а также один дрон неустановленного типа. Позже в социальных сетях появились первые фото обломков этого таинственного беспилотника.

Его конструкция значительно отличается от известных моделей Shahed-136. Также известно, что дрон двигался на очень малой высоте - всего 20-30 метров, что указывает на его принадлежность к классу дронов-камикадзе.

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"Также из собственных источников Defense Express получил дополнительные фото этого сбитого дрона. Учитывая их, речь идет о БпЛА с возможным размахом крыла более чем 4 метра, оперением на балках, толкающим винтом и фюзеляжем квадратного профиля. Возможно отметить, что он может напоминать российский ZALA 421-20, который имеет определенные схожие черты", - рассказали в издании.

Аналитики добавили, что ZALA 421-20 известен как разведывательный беспилотник и не может лететь на такой низкой высоте. К тому же ZALA представили этот БПЛА еще в начале 2010-х, а сейчас он даже не фигурирует в актуальном каталоге продукции компании.

Издание отметило, что сейчас остатки этого дрона исследуются для установления его точных возможностей, характеристик, производителя и составных частей. Сведения о новом типе беспилотника соберут в ближайшее время.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Ракетные атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, утром 19 июля оккупанты нанесли удар по центральной части Чугуева на Харьковщине, в результате чего ранены 7 человек, среди которых 14-летний мальчик. Все пострадавшие находятся в среднем и легком состоянии.

В пятницу, 19 июля, в Николаеве произошел мощный взрыв - российские оккупанты ударили по жилому району города. Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в результате атаки есть погибшие, в том числе ребенок, также повреждены жилые дома.

Как сообщал Главред, в результате взрыва в Николаеве погибли три человека. Среди погибших - 12-летний Кирилл Дядюшко, который занимался народными танцами.

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