РФ жестоко ударила по жилому району Николаева: есть пострадавшие, среди жертв - ребенок

Российские оккупанты ударили ракетой по жилому району Николаева, на место попадания направляется скорая помощь, рассказал Виталий Ким.

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В Николаеве прогремел взрыв / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скриншот из видео

В пятницу, 19 июля, в Николаеве прогремел мощный взрыв. Российские оккупанты ударили по жилому району города. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"В Николаеве слышен взрыв. Пожалуйста, будьте в безопасных местах. Подробности позже", - написал мэр города.

Около 17:00 Воздушные силы Украины предупреждали об активности авиации врага на юго-восточном направлении. Вскоре в Николаеве объявили воздушную тревогу.

видео дня

"Ракета на Николаевщине. Николаев срочно в укрытие", - призвали Воздушные силы.

Впоследствии Сенкевич рассказал, что оккупанты запустили ракету по жилому району Николаева. В городе - прилет.

"Прилет по жилому району", - уточнил городской голова.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что на место попадания выехали кареты скорой помощи.

Обновлено 17:46: Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в результате атаки российских оккупантов известно о пострадавших.

"К сожалению, есть и погибший гражданский. Также есть повреждения жилого сектора", - добавил он.

По его словам, на месте попадания работают все необходимые службы.

Обновлено 18:14: Сенкевич сообщил, что в Николаеве есть несколько жертв российского удара, среди которых - ребенок.

"Уже на сейчас известно о трех погибших, в том числе ребенок", - говорится в сообщении.

Кто такой Александр Сенкевич Александр Федорович Сенкевич - украинский политический деятель и бизнесмен, городской голова Николаева, руководитель Николаевской городской ячейки "Самопомощи", сообщает Википедия.

Реакция президента Украины на удар по Николаеву

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по городу. По его словам, попадание произошло в детскую площадку возле жилого дома.

"По состоянию на это время известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок. Мои соболезнования родным и близким", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия своим террором ежедневно доказывает, что на страну-агрессора мало давят.

"Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира", - добавил глава государства.

Ракетные атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, утром 19 июля оккупанты нанесли удар по центральной части Чугуева на Харьковщине, в результате чего ранены 7 человек, среди которых 14-летний мальчик. Все пострадавшие находятся в среднем и легком состоянии.

Также 18 июля в Одессе прогремели взрывы. Россияне атаковали город баллистическими ракетами Искандер-М, которые выпустили из северного района Симферополя.

Как сообщал Главред, в ночь на 18 июля враг запустил по Украине ударные беспилотники, а также ракеты. Украинские защитники сбили все российские БПЛА, а также две ракеты из трех.

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