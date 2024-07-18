Взрывы в Севастополе: оккупанты пожаловались на атаку морских дронов

Взрывы и стрельба были слышны в районе Казачьей бухты. Российские оккупанты задействовали вертолет.

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Ночью жители Севастополя жаловались в соцсетях на громкие взрывы / скиншот

В ночь на четверг, 18 июля, в Севастополе прогремели громкие взрывы. Была слышна работа противовоздушной обороны оккупантов - они отбивали атаку морского дрона.

Как пишет Telegram-канал Крымский ветер, взрывы и стрельба были слышны в районе Казачьей бухты. Российские оккупанты задействовали и вертолет.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что военные отбили попытку атаки надводного беспилотника.

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"Громкие звуки, которые были слышны в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника", - написал он в Telegram.

Развожаев добавил, что безэкипажный катер якобы уничтожен.

Тем временем в Минобороны страны-агрессора РФ заявили, что ночью были сбиты 33 БПЛА над аннексированным Крымом и два - над Брянской областью.

Также в ведомстве отчитались об уничтожении 10 безэкипажных катеров.

Смотрите видео - В Сети опубликовали кадры ночной стрельбы в Севастполе:

Атаки морских дронов - последние новости

ГУР вполне могут применить ударные морские дроны украинского производства "Magura" для ударов по российским военным кораблям в Азовском море. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Евгений Ерин.

Ранее в СБУ сообщили, что модернизированные украинские морские дроны Sea Baby могут доставлять почти тонну взрывчатки на более чем тысячу километров. В результате СБУ может доставать цели противника практически в любой точке Черного моря.

Также сообщалось, что морские дроны "Sea Baby" оснастили реактивными системами залпового огня "Град".

Дроны Sea Baby - что о них известно Sea Baby (в переводе с английского - "Морской малыш") — это украинский многоцелевой беспилотный надводный аппарат. Дрон разработан во время полномасштабного российского вторжения в Украину. По версии Службы безопасности Украины, идея создания беспилотных ударных дронов принадлежит бригадному генералу СБУ на псевдо "Хантер", передает Википедия. Первые модели были созданы к июлю 2022 в коллаборации со специалистами ВМСУ и некой частной компанией. Позже в СБУ решили разрабатывать беспилотники самостоятельно, результатом чего стал Sea Baby, а эта частная компания позже создала беспилотный надводный аппарат "MAGURA" для ГУР. 6 марта 2024 года бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич представил первый из БНА с названием "Авдеевка", который стал мощнее прошлых образцов. В СБУ рассказали, что этот беспилотник многоразовый и имеет собственное вооружение, с помощью которого может поражать цели и помогать более дешевым беспилотникам. СБУ активно применяли дроны Sea Baby против российских оккупантов в Черном море. 17 июля 2023 два дрона Sea Baby атаковали Крымский мост. 14 сентября 2023 года, вероятно, был поражен малый ракетный корабль "Самум". Позже появилось видео буксировки корабля с заметным креном. В октябре 2023 года повреждения от атаки Sea Baby получили патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин", буксир "Профессор Николай Муру", а в декабре — гидрографический катер "Владимир Козицкий".

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