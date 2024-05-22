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"Врагов ждут новые сюрпризы": морские дроны "Sea Baby" оснастили "Градами" - СМИ

Алёна Воронина
22 мая 2024, 13:00
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Модернизированные морские дроны уже испытали, ударив из них по российским захватчикам на Кинбурнской косе.
'Врагов ждут новые сюрпризы': морские дроны 'Sea Baby' оснастили 'Градами' - СМИ
Морские дроны "Sea Baby" оснастили "Градами"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Украинские морские дроны "Sea Baby", которые были разработаны Службой безопасности Украины, оснастили реактивными системами залпового огня "Град".

Модернизированные беспилотники уже успели испытать, ударив из них по российским оккупантам на Кинбурнской косе. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в СБУ.

Собеседник издания отметил, что "Sea Baby" - это не просто дрон, а многофункциональная платформа, которая постоянно совершенствуется.

видео дня

"И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня и это технологическое решение уже показывает мощные результаты. Поэтому врага ждут новые сюрпризы. Работаем, как всегда эффективно", - цитирует издание слова своего источника.

Отмечается, что в ночь на 20 мая дроны СБУ "Sea Baby" совместно с морскими силами эффективно отработали с моря по позициям российских захватчиков на Кинбурнской косе.

Дроны Sea Baby - что о них известно

Sea Baby (в переводе с английского -  "Морской малыш") — это украинский многоцелевой беспилотный надводный аппарат.

Дрон разработан во время полномасштабного российского вторжения в Украину. По версии Службы безопасности Украины, идея создания беспилотных ударных дронов принадлежит бригадному генералу СБУ на псевдо "Хантер", передает Википедия.

Первые модели были созданы к июлю 2022 в коллаборации со специалистами ВМСУ и некой частной компанией. Позже в СБУ решили разрабатывать беспилотники самостоятельно, результатом чего стал Sea Baby, а эта частная компания позже создала беспилотный надводный аппарат "MAGURA" для ГУР.

6 марта 2024 года бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич представил первый из БНА с названием "Авдеевка", который стал мощнее прошлых образцов. В СБУ рассказали, что этот беспилотник многоразовый и имеет собственное вооружение, с помощью которого может поражать цели и помогать более дешевым беспилотникам.

СБУ активно применяли дроны Sea Baby против российских оккупантов в Черном море.

17 июля 2023 два дрона Sea Baby атаковали Крымский мост.

14 сентября 2023 года, вероятно, был поражен малый ракетный корабль "Самум". Позже появилось видео буксировки корабля с заметным креном.

В октябре 2023 года повреждения от атаки Sea Baby получили патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин", буксир "Профессор Николай Муру", а в декабре — гидрографический катер "Владимир Козицкий".

Sea Baby
Что известно о морских дронах Sea Baby/ Инфографика: Главред

Морские дроны "Sea Baby" - последние новости

Напомним, еще в конце лета 2023 года в СБУ рассказали об уникальных дронах Sea Baby. Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал об уникальной разработке СБУ - морских дронах Sea baby, которые успешно атаковали Крымский мост, а также российский десантный корабль "Оленегорский Горняк" и танкер "SIG".

В апреле 2024 года в СБУ рассказали, как модернизировали Sea Baby. Новый дрон Sea Baby отличается от прошлой модели внешним видом и техническими характеристиками. Модернизированные украинские морские дроны Sea Baby могут доставлять почти тонну взрывчатки на более чем тысячу километров. В результате СБУ может доставать цели противника практически в любой точке Черного моря, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина создает первый в мире флот морских дронов, РФ прячет корабли. Украина благодарит страны-партнеры за военную помощь, но для победы нужно отечественное производство вооружений, сказал президент Зеленский.

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