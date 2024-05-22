Отключения света в Украине: в "Укрэнерго" пояснили, как долго они продлятся

Ситуация в энергосистеме Украины изменилась, поэтому в госкомпании "Укрэнерго" украинцев просят перенести энергопотребление в день – на 11-17 часов.

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Отключения света в Украине - почему электричество отключают ночью? / коллаж Главред, фото УНИАН

Ситуация в энергетической системе Украины изменилась и именно поэтому украинцев просят перенести основное свое энергопотребление в период с 11.00 по 17.00, сообщают представители госкомпании "Укрэнерго".

Как пояснили энергетики, за последние полтора месяца в результате российских ракетных атак были разбиты почти все тепловые и существенно поврежденные гидроэлектростанции. Ранее в ночной генерацию электроэнергии поддерживали благодаря весеннему паводку, но теперь количество воды стало меньше ‒ из-за чего гидроэлектростанции производят куда меньше тока.

"Из-за террористических атак России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украина пока не имеет столько резервов, как раньше. Дефицит электроэнергии будет сохраняться на протяжении месяцев. К сожалению, в ближайшее время мы можем предложить только один сценарий – внимательно следить за прогнозом погоды и нашими сообщениями. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать отключение ", – предупредили в "Укрэнерго".

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение электроэнергии в Украине - последние новости

15 мая в Укрэнерго заявили, что в этот день по всей Украине будут отключения света. Государство запустило аварийные блэкауты из-за дефицита электроэнергии на фоне российских обстрелов и похолодания.

Позже в компании заявили, что из-за дефицита электроэнергии будут почасовые отключения света в Украине и 16 мая. Свет отключали как бытовым, так и промышленным потребителям.

Отключения электроэнергии для бытовых потребителей могут продлиться до августа-сентября, сказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко. По его словам, ограничения могли запустить позже, но этому помешала прохладная погода.

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