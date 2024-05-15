В Украине ввели аварийные отключения света: будут действовать графики отключений

Причиной ограничений является увеличение потребления электроэнергии во время похолодания и дефицит мощностей украинских электростанций.

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В Украине - аварийные отключения света/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вечером, 15 мая, во всех областях Украины ввели аварийные отключения света. Завтра, 16 мая, будут действовать графики почасовых отключений для для промышленных и бытовых потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"С 19:25 до 22:00 "Укрэнерго" вводит контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. С 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения - графики почасовых отключений (ГПВ)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в "Укрэнерго", это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей и сделает работу энергосистемы более безопасной. Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже распределил лимиты потребления для каждого региона.

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Чтобы узнать об ограничениях в вашем регионе, можно проверить информацию в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго и их страницах в соцсетях.

"Причина ограничений - увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта", - пояснили в компании.

Также в рассказали, что ограничения распределили равномерно между всеми регионами. В то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры не будут ограничивать.

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