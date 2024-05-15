По всей Украине - аварийные отключения света: в чем причина и сколько они продлятся

В Украине применили аварийные отключения света из-за нехватки электроэнергии. Графики отключений света не действуют. Украинцев призвали экономить электричество.
В Укрэнерго сообщили, что с 6:40 до 09:00 диспетчерский центр применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.
"Причина – увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов", - говорится в сообщении.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Также сегодня с 00.00 до 24.00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
В Киеве - экстренные отключения света
В ДТЭК Киевские электросети заявили, что в столице продолжают действовать экстренные отключения света. Причина – увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов.
"Во время экстренных отключений, графики, размещенные на сайте, не действуют", - говорится в сообщении.
В ДТЭК призвали использовать электроэнергию разумно, чтобы минимизировать количество отключений.
В Киевской городской военной администрации заявили, что ситуация в энергосистеме остается сложной. Сохраняется значительный дефицит электроэнергии.
"По распоряжению Укрэнерго уже с утра введены графики аварийных отключений для населения. Энергетики приложат максимум усилий по восстановлению стабильной работы энергосистемы. Но мы все – и жители Киева, и бизнес и промышленность должны помогать своей экономией", - заявил глава КГВА Сергей Попко.
Экстренные отключения отменили
По состоянию на 09:00 экстренные отключения в Киеве, Киевской области, Одесской, Донбассе и Днепропетровщине отменены.
Энергетики возвращают свет во все дома, сообщили в ДТЭК.
Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины - последние новости
Украина претерпела серьезные разрушения в энергетической системе из-за атак со стороны России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что половина энергосистемы страны повреждена.
Также генеральный директор энергоснабжающей компании "ДТЭК" Максим Тимченко заявил, что ситуация в энергосистеме Украины сейчас является самой сложной с начала войны. В интервью CNN он рассказал, что после атак России на энергетическую инфраструктуру Украина потеряла 80% мощностей.
Ранее бывший министр энергетики Иван Плачков сделал прогноз относительно того, что летом Украине грозят отключения света. Дефицит электроэнергии в стране фиксируется уже сейчас, нужны оборудование и средства, сказал Плачков.
Также ранее сообщалось, что киевляне могут остаться без света - уже опубликованы графики отключения электроэнергии. В Киеве могут начать выключать свет. Компания "ДТЭК Киевские электросети" уже обновила графики отключений электроэнергии для Киева.
Что такое блэкаут
Блэкаут – это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления.
Считается, что слово вошло в языковой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.
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