УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Киевляне могут остаться без света: уже опубликованы графики отключения электроэнергии

Ангелина Подвысоцкая
16 апреля 2024, 16:31
Киевских потребителей разделили на шесть групп с тремя временными категориями.
Киевляне могут остаться без света: уже опубликованы графики отключения электроэнергии
В Киеве может начаться отключение света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Киеве могут начать выключать свет. Компания "ДТЭК Киевские электросети" уже обновила графики отключений электроэнергии для Киева. Об этом заявил гендиректор компании Денис Бондарь.

Потребителей разделили на шесть групп. Графики будут иметь три временные категории:

  • светлая зона - гарантированное наличие света;
  • темно-серая зона - отключение света для баланса энергосистемы;
  • светло-серая зона - свет может быть, а может и не быть.

Соответствующие графики опубликовали на сайте ДТЭК КЭМ.

видео дня

"В предыдущих графиках было три группы потребителей. Сейчас потребители поделены на шесть групп. Это делается для того, чтобы можно было учитывать текущую ситуацию ... Мы сейчас работаем с приложением Киев Цифровой для удобства киевлян. В случае применения графиков Киев Цифровой будет за полчаса оповещать наших клиентов о применении графиков", - сказал Бондарь.

Следует отметить, что сейчас графики не планируют применять, потому что ситуация в стране стабильная. Этому Украине помогает погода.

"Нет электрического отопления и нет кондиционеров. В случае повышенного спроса на электроэнергию в столице и недостатка генерации от центральной энергосистемы могут быть указания на применение графиков отключения", - говорится в сообщении.

Удар РФ по ТЭС - последние новости

Напомним, что РФ почти полностью разрушила одну из крупнейших ТЭС Харьковщины. В результате атаки оккупантов были полностью уничтожены все блоки и повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная - от значительного до полного. Пока нельзя точно оценить масштаб повреждений, необходимое для восстановления время.

В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭС. Российские оккупанты пытаются оставить Украину без электроэнергии и наносят безжалостные удары по энергообъектам. В ДТЭК показали одну из уничтоженных ТЭС после российских атак 22 и 29 марта. Видео уже разлетелось в Сети.

Российские ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом. В результате российских ударов произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Это одна из крупнейших теплоэлектростанций в Украине, которая подавала тепло в жилые дома и промышленные предприятия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине свет ДТЭК вторжение России отключения света электроэнергия
Реклама

Главное за день

Киевляне могут остаться без света: уже опубликованы графики отключения электроэнергии

Киевляне могут остаться без света: уже опубликованы графики отключения электроэнергии

16:31 Украина
Блекатут в Брянске: в результате пожара обесточены военные объекты РФ - ГУР

Блекатут в Брянске: в результате пожара обесточены военные объекты РФ - ГУР

16:09 Украина
Президент Зеленский подписал новый закон о мобилизации

Президент Зеленский подписал новый закон о мобилизации

15:53 Украина
Все главные новости

Популярное

Украина готова : Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным 5700

"Украина готова": Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным

Будет катастрофически тяжело : Буданов назвал сроки масштабного наступления РФ 4530

Будет "катастрофически тяжело": Буданов назвал сроки масштабного наступления РФ

Такое и пить не захочется: из чего на самом деле делают растворимый кофе 4360

Такое и пить не захочется: из чего на самом деле делают растворимый кофе

ВСУ разворачиваются на штурм у Часового Яра: офицер раскрыл неожиданные детали 4053

ВСУ разворачиваются на штурм у Часового Яра: офицер раскрыл неожиданные детали

Последние новости

16:44

"Поздравить Пугачеву": стали известны переговоры диктатора Путина

16:31

Киевляне могут остаться без света: уже опубликованы графики отключения электроэнергии

16:27

Инна Мирошниченко скоро станет мамой еще одного ребенка

16:24

Никита Добрынин назвал виновного в его разводе с Дашей Квитковой

16:23

Как избавиться от пауков в доме: что за трюки помогут справиться с проблемой

РФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил ПритулаРФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил Притула
16:10

"От Киркорова": Анастасия Стоцкая огорошила новым фото своих детей

16:09

Блекатут в Брянске: в результате пожара обесточены военные объекты РФ - ГУР

15:53

Президент Зеленский подписал новый закон о мобилизации

15:46

Мокрый снег и температура -7 градусов: в Украину идет еще более сильное похолодание

Реклама
15:43

Идеальная мишень: почему одних людей кусают комары, а других нет

15:39

Где можно использовать глицерин в быту: ответ изумит хозяев и хозяек

15:23

Несмотря на обещания, Львов не получил от Порошенко средства на восстановление музея Шухевича - горсовет Львова

15:21

У россиян серьезные проблемы: в ВСУ оценили продвижение на левом берегу Днепра

15:14

Выдавило все: знойная Кардашьян влезла в бикини на два размера меньше

14:59

Уход не нужен, засуха не страшна: какие растения можно посадить на могилеВидео

14:52

"Дешевле купить Patriot": Боррель на пальцах объяснил важность помощи Украине

14:49

Что нужно съесть 17 апреля, чтобы уберечь себя от болезней - приметы

14:34

"Зинченко в ЛЧ с "Арсеналом", а я на Сахалине": в РФ футболист-неудачник "наехал" на украинца

14:33

Умер популярный украинский писатель и публицист

14:31

Как правильно разморозить сельдь: 3 лучших способа, которые сохранят пользу и вкус

Реклама
13:59

Тина Кароль публично обратилась к Алле ПугачевойВидео

13:44

"Пока не поздно": Зеленский резко ответил на предложение о разделении помощи США

13:32

Тимур Мирошниченко разделся на сцене "Лиги Смеха" и нарвался на дракуВидео

13:28

"Идиотские": молодуха престарелого Петросяна вызверилась на поклонников

13:25

Анджелина Джоли случайно засветила новое тату

12:43

Сколько можно хранить бензин в канистре: как не угробить двигатель авто

12:41

"Украина готова": Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным

12:39

Непризнанная дочь Тома Круза становится настоящей красоткой: свежие фото

12:26

"Испугалась невероятно": Анастасия Приходько попала в ДТП

12:08

СБУ поразила российскую РЛС, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины - СМИ

12:05

"Шансов победить не будет": Зеленский озвучил тревожный прогноз о войне

11:43

Угроза удара с флангов: в бой бросают резервы, ситуация на востоке резко меняется

11:29

Угроза для трех областей Украины: в РФ создали новую группировку войск

11:28

Есть только один способ получить гарантию, что война не повторится - военный ВСУ

11:24

Конец холодной войны: София Ротару с теплом обратилась к Алле Пугачевой

11:23

Как покрасить яйца на Пасху в зеленый цвет: простые способы для пытливых

11:21

Переобуваться не стану: пассия Началджиоглу рассказала, почему не будет переходить на украинский язык

11:16

Шикарный салат Изюминка за копейки: невероятно простой и бомбический рецепт на ПасхуВидео

11:02

"У нас осталось ноль ракет": Зеленский сказал, почему РФ удалось уничтожить Трипольскую ТЭСВидео

10:40

Как не остаться без субсидий 2024: украинцам раскрыли важный механизм

Реклама
10:34

Китайский гороскоп на завтра 17 апреля: Змеям - крупная ссора, Драконам - важное примирение

10:29

Есть ли риск затопления Киева: Свитан ответил на угрозы РФ бить по Киевской ГЭС

10:22

Сама слезет: как снять старую краску с дерева в домашних условияхВидео

10:16

Си Цзиньпин на встрече с Шольцем сделал заявление о мире в Украине: что известно

09:48

Любовница Вирастюка родила ему сына, пока законная жена спасала их детей от войны

09:42

Украине не светит заявка на членство в НАТО: эксперт дал тревожный прогноз

09:28

"Чтобы перекрыть позор": Коваленко назвал дату, когда РФ может устроить массированный удар

09:22

Что будет, если каждый день есть сало: ответ на животрепещущий вопросВидео

09:21

Гороскоп на завтра 17 апреля: Близнецам - скрытые ловушки, Ракам - зависть коллег

09:08

"США ведут себя так, будто не являются сверхдержавой": Байден боится ядерных угроз РФ — WSJ

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять