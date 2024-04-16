Киевляне могут остаться без света: уже опубликованы графики отключения электроэнергии

Киевских потребителей разделили на шесть групп с тремя временными категориями.

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В Киеве может начаться отключение света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Киеве могут начать выключать свет. Компания "ДТЭК Киевские электросети" уже обновила графики отключений электроэнергии для Киева. Об этом заявил гендиректор компании Денис Бондарь.

Потребителей разделили на шесть групп. Графики будут иметь три временные категории:

светлая зона - гарантированное наличие света;

темно-серая зона - отключение света для баланса энергосистемы;

светло-серая зона - свет может быть, а может и не быть.

Соответствующие графики опубликовали на сайте ДТЭК КЭМ.

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"В предыдущих графиках было три группы потребителей. Сейчас потребители поделены на шесть групп. Это делается для того, чтобы можно было учитывать текущую ситуацию ... Мы сейчас работаем с приложением Киев Цифровой для удобства киевлян. В случае применения графиков Киев Цифровой будет за полчаса оповещать наших клиентов о применении графиков", - сказал Бондарь.

Следует отметить, что сейчас графики не планируют применять, потому что ситуация в стране стабильная. Этому Украине помогает погода.

"Нет электрического отопления и нет кондиционеров. В случае повышенного спроса на электроэнергию в столице и недостатка генерации от центральной энергосистемы могут быть указания на применение графиков отключения", - говорится в сообщении.

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