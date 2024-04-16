У россиян серьезные проблемы: в ВСУ оценили продвижение на левом берегу Днепра

Силы обороны Украины продолжают работать над расширением плацдарма на левом берегу Херсонщины. Об этом в эфире 24 канала сообщила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Так называемые российские "военкоры" отмечают, что украинским военным удалось продвинуться западнее Крынок на 500 метров, что привело к расширению плацдарма. Гуменюк отметила, что надо быть осторожными с такими заявлениями, поскольку линия фронта очень нестабильна и может меняться на несколько десятков метров вперед или назад в течение одного дня.
"Мы не измеряем метрами. Мы измеряем господствующим положением. Мы измеряем позицию, с которой будет выгодно проводить дальнейшую боевую работу", - подчеркнула Наталья Гуменюк.видео дня
Она отметила, что работа над расширением плацдарма продолжается в течение нескольких месяцев и происходит в зависимости от ситуации на передовой. Российские силы продолжают атаковать, но столкнулись с проблемами в комплектации своих групп. Каждая ошибка врага может использоваться в пользу наших военных.
Кто такая Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.
Бои в районе Крынок - плацдарм на левом берегу Днепра
Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным Института изучения войны, главным назначением созданной в РФ "Днепровской речной флотилии" будет оборона от украинских вылахок через Днепр и предотвращение расширения плацдарма ВСУ на левом берегу Херсонской области.
В то же время, руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что оборонительные сооружения на правом берегу Днепра в Херсонской области созданы так, что российская армия не может даже приблизиться к ним.
Она отметила, что ситуация на левом берегу Днепра остается напряженной, поскольку российские войска продолжают наступление на позиции украинских защитников в районе населенного пункта Крынки.
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