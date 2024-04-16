"Пока не поздно": Зеленский резко ответил на предложение о разделении помощи США

В Конгрессе США встает вопрос выборов, убежден Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский оценил предложение Конгресса / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA, ОП

Президент Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Конгресса США о разделении законопроекта о помощи Украине и Израилю.

В интервью PBS News глава государства призвал Конгресс США принять законопроект о помощи Украине в комплексе с вопросами о помощи Израилю и другим странам.

По его мнению, если Конгресс США после всего произошедшего разделит эту помощь на израильскую и украинскую, то это просто говорит, что это вопрос выборов в США.

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"Когда весь мир говорит "Как же так, что Иран смог бить по Израилю?", нужно сейчас популистски помогать только Израилю и забыть, что происходит в Украине. Это значит, что всем все равно, сколько людей гибнет в Украине Им важно, какие у них рейтинги", - подчеркнул президент.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что в Конгрессе просто забывают, что "у мертвых рейтингов нет".

"Если Украина провалится и будет война в других странах, странах НАТО, а она будет, и американские солдаты будут защищать. Конгресс должен думать. Пока не поздно, мне кажется, нужно проголосовать за помощь всем странам", - добавил Зеленский.

Помощь США Украине - последние новости по теме

Ранее Спикер Джонсон обнародовал 4 плана помощи США для Украины, Израиля и Тайваня. План Джонсона состоит в том, чтобы переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, позволяющую процесс внесения поправок.

Ранее сообщалось, что в Палате представителей Конгресса США есть голоса для того, чтобы принять законопроект, который предусматривает дополнительную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Этот документ нужно лишь поставить на голосование. Об этом сказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

13 апреля стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и после этого выступил с заявлением, что он не против одобрения помощи Украине. Но он уточнил, что поддерживает предоставление этой помощи только в качестве займа.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

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