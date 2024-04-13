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"Не как подарок": Трамп поддержал одобрение помощи Украине, но с одним условием

Алёна Воронина
13 апреля 2024, 11:40
Трамп считает, что США должны дать эту помощь Украине в качестве займа, а не "подарка".
'Не как подарок': Трамп поддержал одобрение помощи Украине, но с одним условием
Трамп поддержал одобрение помощи Украине, но с одним условием/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Бывший президент США Дональд Трамп встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и после этого выступил с заявлением, что он не против одобрения помощи Украине. Но он уточнил, что поддерживает предоставление этой помощи только в качестве займа.

Об этом Трамп заявил, когда вместе с Джонсоном после их встречи вышел для комментариев на своей вилле Мар-а-Лаго, пишет The Hill. Он сказал, что они думают о том, чтобы "сделать это в виде займа, а не просто подарка".

"Сейчас мы продолжаем раздавать подарки на миллиарды и миллиарды долларов, и мы исследуем этот вопрос. Но для меня гораздо важнее, что Европа должна активнее участвовать и давать деньги. Они должны давать что-то соразмерное. Если этого не будет происходить, мне будет очень обидно, потому что их это касается гораздо больше, чем нас", - отметил Трамп.

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Напомним, Джонсон в пятницу, 12 апреля, обсудил с официальными лицами Белого дома проект по помощи Украине и Израилю, который будет отличаться от того, который предложил Сенат, и будет включать в себя несколько требований республиканцев. После этого обсуждения Джонсон поехал к Трампу.

Стоит отметить, что Дональд Трамп на протяжении многих месяцев скептически высказывался о помощи Украине. Он утверждал, что это не имеет очень важного значения для интересов США, и что основную ответственность должна взять на себя Европа.

Помощь Украине от США

Напомним, США не могут выделить новое финансирование для помощи Украине еще с осени 2023 года. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню. Голосование в Палате представителей США, возможно, состоится не раньше середины апреля, а может и позже.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что документ может содержать "некоторые важные нововведения". В частности, речь может идти о возможности предоставления кредита Украине.

Также Джонсон отмечал, что среди конгрессменов США продолжается дискуссия относительно формата будущего пакета военной помощи Украине. По его словам, необходимо достичь консенсуса "в очень сложное время".

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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