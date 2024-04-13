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На главу Херсонской ОГА Прокудина готовили покушение: в СБУ раскрыли все детали

Юлия Закрепа
13 апреля 2024, 09:59
Херсонец организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на Александра Прокудина.
На главу Херсонской ОГА Прокудина готовили покушение: в СБУ раскрыли все детали
СБУ предотвратила покушение на Прокудина / коллаж: Главред, фото: 58 отдельная мотопехотная бригада, t.me/olexandrprokudin

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о том, как им удалось предотвратить покушение на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Глава СБУ во время заседания Конгресса местных и региональных властей заявил, что херсонец организовывал покушение вместе с вражескими спецслужбами

"Местный житель Херсона был задержан 10 апреля. Он организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на Прокудина. С глубины 12 км был запущен новый образец вражеского fpv-дрона", - сказал Малюк.

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Местный житель корректировал огонь, будучи на месте. Сотрудники СБУ его задержали на завершающем этапе покушения. Также сотрудникам удалось посадить дрон.

"Непосредственно на месте визуальное наблюдение осуществлял этот негодяй, он и корректировал огонь по машине Прокудина. Все это удалось задокументировать. Он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон, за счет наших ребят, посажен вовремя", - отметил Малюк.

Кто такой Василий Малюк

Василий Малюк - украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины с 18 июля 2022 года. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский жестко "проехался" по Путину после покушения в Одессе. Зеленский назвал Путина "больным" и добавил, что целью диктатора является "уничтожение всего живого в Украине".

В ГУР подтвердили покушение на жизнь жены Буданова. Марианна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами, рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Женщина проходила курс лечения.

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