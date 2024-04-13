На главу Херсонской ОГА Прокудина готовили покушение: в СБУ раскрыли все детали

Херсонец организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на Александра Прокудина.

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СБУ предотвратила покушение на Прокудина / коллаж: Главред, фото: 58 отдельная мотопехотная бригада, t.me/olexandrprokudin

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о том, как им удалось предотвратить покушение на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Глава СБУ во время заседания Конгресса местных и региональных властей заявил, что херсонец организовывал покушение вместе с вражескими спецслужбами

"Местный житель Херсона был задержан 10 апреля. Он организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на Прокудина. С глубины 12 км был запущен новый образец вражеского fpv-дрона", - сказал Малюк. видео дня

Местный житель корректировал огонь, будучи на месте. Сотрудники СБУ его задержали на завершающем этапе покушения. Также сотрудникам удалось посадить дрон.

"Непосредственно на месте визуальное наблюдение осуществлял этот негодяй, он и корректировал огонь по машине Прокудина. Все это удалось задокументировать. Он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон, за счет наших ребят, посажен вовремя", - отметил Малюк.

Кто такой Василий Малюк Василий Малюк - украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины с 18 июля 2022 года. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский жестко "проехался" по Путину после покушения в Одессе. Зеленский назвал Путина "больным" и добавил, что целью диктатора является "уничтожение всего живого в Украине".

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