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РФ закатила истерику из-за "терактов" и требует выдать Малюка: жесткий ответ СБУ

Алексей Тесля
31 марта 2024, 21:32
В СБУ напомнили о том, что диктатор Владимир Путин давно объявлен в международный розыск.
Малюк
Василий Малюк ответил на обвинения РФ / Коллаж: Главред, Фото: t.me/SBUkr, скриншот

В МИД страны-агрессора РФ заявили о том, что следы "всех" террористических атак против России за последнее время, в том числе теракта в Красногорске 22 марта, якобы ведут в Украину.

Государство-террорист требует выдать ей причастных к этим событиям, в том числе главу СБУ Василия Малюка за подрыв Крымского моста, говорится в заявлении МИД РФ.

"Совершённый 22 марта в г.Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт – далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут в Украину", - напыщенно пишут российские дипломаты.

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В МИД РФ также приплели ликвидацию Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, и ранение Захара Прилепина, а также гибель пяти человек в результате подрыва Крымского моста и ранениям 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Также в России заявили, что якобы "убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей", сопровождались рейды "Русского добровольческого корпуса".

"В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц. В числе этих требований – арест главы СБУ Василия Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации", - говорится в заявлении МИД страны-террориста.

Кроме того, там также пригрозили, что "нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечёт её международно-правовую ответственность".

Добавим, что никаких доказательств причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" в Красногорске в ведомстве Сергея Лаврова не предоставили.

Ответ СБУ

В СБУ ответили, что заявление МИД РФ звучит особенно цинично на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне.

"Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к конвенции о борьбе с терроризмом, МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск – в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей", - говорится в комментарии пресс-службы СБУ по поводу заявления МИД РФ, переданный "Украинской правде".

Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие, отмечают в СБУ.

"Поэтому любые слова российского МИДа являются ничтожными. РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания – на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск с украинской земли", - сказано в заявлении украинской спецслужбы.

Теракт в Крокус Сити Холл

23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести.

Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

Теракт в Крокус Сити Холл

Напомним, диктвтора Владимир Путин дважды пытался связать Украину с терактом в ТЦ "Крокус Сити Холл" - даже несмотря на то, что "ИГ" взяло на себя ответственность. Вечером в понедельник диктатор страны-агрессора признал, что нападение осуществили исламисты, но добавил, что "нас интересует, кто это заказал".

В свою очередь Украина категорически отвергает любую причастность, называя бойню в Подмосковье операцией самого Кремля. В США же заявляют, что ответственность несет исключительно Исламское государство.

Картинка "Украина - "террорист" может быть использована Путиным, чтобы активизировать войну, в том числе отдав приказ о новой мобилизации, уверены эксперты.

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