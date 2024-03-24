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Теракт в "Крокусе" устроил ИГИЛ: ISW оценил попытки Кремля переложить вину на Украину

Дмитрий Видоменко
24 марта 2024, 08:53
Причастность террористической группировки ИГИЛ к теракту в Крокус Сити Холл - в ISW изучили заявления Кремля, считают, что ИГИЛ несет ответственность.
Кремль, Крокус
По оценкам ISW, (ИГИЛ) с большой вероятностью несет ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле" / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) причастна к теракту в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье (страна-агрессор РФ). При этом в Кремле пытались обвинить Украину. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в свежем отчете.

Власти страны-агрессора России заявили, что задержали четырех нападавших и еще семерых, которые якобы были причастных к теракту в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта, в результате которого, по предварительным данным, погибли по меньшей мере 133 гражданских лица.

Российские источники также распространили кадры, на которых российские силовики допрашивают лиц, которые или плохо разговаривают на русском языке, или общаются через переводчиков. Причем силовики утверждают, что все нападавшие являются гражданами Таджикистана, а представитель МВД страны-агрессора РФ Ирина Волк заявила, что ни один из лиц, которые, по утверждению российских властей, совершили теракт, не имеет русского паспорта.

видео дня

По оценкам ISW, группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) с большой вероятностью несет ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл".

Кремль, несмотря на это, без доказательств быстро попытался привязать украинских лиц к нападению на "Крокус Сити Холл", но до сих пор не выдвинул официальных обвинений Украине в причастности к нападению, отметили аналитики.

"Официальные лица Кремля, вероятно, имеют целью косвенно привязать Украину к нападению, чтобы создать условия для информационных операций", – считают аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Теракт в Москве: что известно

Напомним, что 22 марта в Москве произошел кровавый теракт под Москвой. Неизвестные люди в камуфляже зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. В результате этого погибли по меньшей мере 40 человек, еще более 100 - ранены. Видео со стрельбой уже разлетелись в Сети.

Добровольцы РФ официально обвинили Путина в расстреле людей под Москвой. В Легионе "Свобода России" уверены, что теракт в Подмосковье совершил режим Путина. Российские добровольцы говорят, что теракт и его медийное освещение готовились.

ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины. О возможности терактов в РФ в начале марта предупреждало посольство США в РФ и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей.

ГУР назвало жестокие цели Кремля и заявили, что теракт организовали российские спецслужбы. Люди с автоматами зашли в ТЦ "Крокус" и начали расстреливать людей. Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к этому.

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