Теракт в "Крокусе" устроил ИГИЛ: ISW оценил попытки Кремля переложить вину на Украину

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) причастна к теракту в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье (страна-агрессор РФ). При этом в Кремле пытались обвинить Украину. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в свежем отчете.

Власти страны-агрессора России заявили, что задержали четырех нападавших и еще семерых, которые якобы были причастных к теракту в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта, в результате которого, по предварительным данным, погибли по меньшей мере 133 гражданских лица.

Российские источники также распространили кадры, на которых российские силовики допрашивают лиц, которые или плохо разговаривают на русском языке, или общаются через переводчиков. Причем силовики утверждают, что все нападавшие являются гражданами Таджикистана, а представитель МВД страны-агрессора РФ Ирина Волк заявила, что ни один из лиц, которые, по утверждению российских властей, совершили теракт, не имеет русского паспорта.

По оценкам ISW, группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) с большой вероятностью несет ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл".

Кремль, несмотря на это, без доказательств быстро попытался привязать украинских лиц к нападению на "Крокус Сити Холл", но до сих пор не выдвинул официальных обвинений Украине в причастности к нападению, отметили аналитики.

"Официальные лица Кремля, вероятно, имеют целью косвенно привязать Украину к нападению, чтобы создать условия для информационных операций", – считают аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.