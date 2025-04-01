Сделка о недрах не должна противоречить вступлению Украины в ЕС - Зеленский

Над новым проектом соглашения работают украинская и американская стороны.

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Зеленский провел брифинг с Анналеной Бербок / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Офіс Президента України"

Что сказал Зеленский:

Над новым соглашением работают юристы

В соглашении о полезных ископаемых вопроса о членстве в НАТО нет

В проекте нового расширенного соглашения Украины с США о полезных ископаемых нет каких-либо упоминаний о НАТО, но это соглашение не должно противоречить будущему вступлению Украины в Евросоюз. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместного брифинга с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве.

Зеленский сообщил, что над новым проектом этого соглашения сейчас работают украинская и американская стороны.

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"Точнее сказать, что сейчас больше работают юристы. Прежде всего, детали о юристах - говорить можно с командой наших министерств, потому что это соответствующие юридические компании. Есть к ним запрос. Есть несколько очень сильных компаний. Какая из этих юридических компаний будет работать - будет принято решение в ближайшие дни", - сообщил Зеленский.

При этом, как подчеркнул президент, в соглашении о полезных ископаемых вопроса о членстве в НАТО нет, и такого не было.

В то же время, по его словам, Украина связывает с этим соглашением вопрос относительно Европейского Союза.

"Безусловно, когда мы говорим об этом соглашении, оно не может идти вопреки нашему даже не попытке и не просто желанию, а нашему будущему вступлению в Европейский Союз. И поэтому, это очень важно, что это не может быть отдельным документом, ничего не должно противоречить", - подчеркнул Зеленский.

Как сказал президент, он сейчас не видит необходимости обсуждать о каких-то рисках, пока не дадут свою резолюцию юристы.

"И именно в таком формате, в такой стадии этого документа мы находимся", - добавил Зеленский.

Инфографика: Главред

Что известно о сделке о недрах Украины:

Ранее Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам. В частности, Трамп пригрозил, что в случае выхода у Зеленского будут "большие проблемы".

Напомним, ранее сообщалось, что США в соглашении о полезных ископаемых требуют возврата всей помощи. В Украине уже прорабатывают рабочую версию и формируют свою ответную позицию.

Как сообщал Главред, издание The Washington Post писало, что нет никаких шансов на то, чтобы Украина подписала новый проект соглашения о полезных ископаемых в том варианте, в котором его представили Соединенные Штаты Америки.

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