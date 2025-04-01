Сделка о недрах не должна противоречить вступлению Украины в ЕС - Зеленский

Что сказал Зеленский:
- Над новым соглашением работают юристы
- В соглашении о полезных ископаемых вопроса о членстве в НАТО нет
В проекте нового расширенного соглашения Украины с США о полезных ископаемых нет каких-либо упоминаний о НАТО, но это соглашение не должно противоречить будущему вступлению Украины в Евросоюз. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместного брифинга с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве.
Зеленский сообщил, что над новым проектом этого соглашения сейчас работают украинская и американская стороны.
"Точнее сказать, что сейчас больше работают юристы. Прежде всего, детали о юристах - говорить можно с командой наших министерств, потому что это соответствующие юридические компании. Есть к ним запрос. Есть несколько очень сильных компаний. Какая из этих юридических компаний будет работать - будет принято решение в ближайшие дни", - сообщил Зеленский.
При этом, как подчеркнул президент, в соглашении о полезных ископаемых вопроса о членстве в НАТО нет, и такого не было.
В то же время, по его словам, Украина связывает с этим соглашением вопрос относительно Европейского Союза.
"Безусловно, когда мы говорим об этом соглашении, оно не может идти вопреки нашему даже не попытке и не просто желанию, а нашему будущему вступлению в Европейский Союз. И поэтому, это очень важно, что это не может быть отдельным документом, ничего не должно противоречить", - подчеркнул Зеленский.
Как сказал президент, он сейчас не видит необходимости обсуждать о каких-то рисках, пока не дадут свою резолюцию юристы.
"И именно в таком формате, в такой стадии этого документа мы находимся", - добавил Зеленский.
Что известно о сделке о недрах Украины:
Ранее Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам. В частности, Трамп пригрозил, что в случае выхода у Зеленского будут "большие проблемы".
Напомним, ранее сообщалось, что США в соглашении о полезных ископаемых требуют возврата всей помощи. В Украине уже прорабатывают рабочую версию и формируют свою ответную позицию.
Как сообщал Главред, издание The Washington Post писало, что нет никаких шансов на то, чтобы Украина подписала новый проект соглашения о полезных ископаемых в том варианте, в котором его представили Соединенные Штаты Америки.
Читайте также:
- Разработка ископаемых в Украине: во Франции сделали громкое заявление
- "Украина никому ничего не должна": названо важное условие договора об ископаемых
- Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых имеет большой недостаток - WSJ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред