Бойня в Подмосковье: Путин приплел "украинский след", в ГУР ответили на фейк РФ

Спецслужбы РФ имеют историю организации терактов на собственной территории, напомнил Андрей Юсов.

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Андрей Юсов прокомментировал фейки из РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Baza, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что подозреваемые в совершении теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой якобы хотели бежать в Украину.

Путин утверждает, что якобы были задержаны 11 человек, четверо из них - непосредственные исполнители. Об этом сообщают российские пропагандисты.

Диктатор заявил, что террористы хотели сбежать в Украину, где для них было подготовлено "окно".

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"Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода государственной границы", - заявил Путин.

Что говорят в ГУР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов указал, что распространяемая российской стороной версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в сторону Украины, не выдерживает никакой критики.

"Для этого не надо быть экспертом в вопросах безопасности. Более двух лет длится полномасштабная война, приграничные территории насыщены вражескими войсками, спецагентами, представителями спецслужб, силовиками. Линия границы заминирована, наблюдение ведется всеми средствами, включая аэроразведку, с обеих сторон. Такие области, как Белгородская и Курская, вообще сейчас являются зоной активных боевых действий после последних событий. И, разумеется, эта версия не выдерживает критики, это понимают все в мире, кроме, возможно, зазомбированного российского населения", - заявил Юсов в эфире телемарафона.

Он напомнил, что российские спецслужбы имеют историю организации терактов на собственной территории.

"Сейчас есть все признаки того, что мы имеем дело именно с такой деятельностью российских спецслужб. Далее, вполне вероятно, будет нагнетание истерии, закручивание гаек и ликвидация даже формальных остатков гражданских прав и свобод", - указал Юсов.

При этом он отметил, что на ход войны это не окажет заметного влияния.

"Мобилизационные мероприятия на территории государства-агрессора не прекращались ни на день. Поэтому глобально это ни на что не повлияет. Но да, внутренний градус истерии и внутренней мобилизации на России действительно может быть повышен, хотя риторика пропагандистов и без того максимально неонацистская и агрессивная: куда ещё выше - сложно себе представить", - считает он.

РФ также попытается использовать теракт, чтобы изменить ситуацию на международной арене, отметил Юсов.

"На международной арене режим Путина будет пробовать превратить образ агрессора, которым сейчас воспринимается Россия в мире, в режим жертвы. И очень важно напоминать, что именно деятельность режима Путина в большинстве случаев приводит или к им самим организованным терактам, или из-за невыполнения обязанностей спецслужбами. Несмотря на то, что мир предупреждал об угрозе подобных инцидентов на территории РФ, режим Путина или не сделал ничего, чтобы это предотвратить, либо причастен сам к организации этих террористических актов", - подчеркнул представитель ГУР.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Теракт в Москве

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Украина не имеет никакого отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл".

"Относительно событий в московском "Крокус-Сити" в российском Подмосковье, где прямо сегодня произошла стрельба, определенные террористические действия со стороны неустановленных лиц. Давайте зафиксируем: Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", - заявил Подоляк в специальном видеообращении.

Как сообщалось, в "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Неизвестные зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. После этого в здании прогремел мощный взрыв. Известно о десятках погибших и более 100 раненых.

В ГУР заявили, что теракт организовали российские спецслужбы по приказу российского диктатора Владимира Путина. Цель этого теракта - оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в РФ.

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