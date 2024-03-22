Стрельба, взрывы и куча погибших: все, что известно о кровавом теракте под Москвой

В результате теракта под Москвой погибли минимум 40 человек, еще более 100 - ранены.

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Под Москвой произошел жесткий теракт / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Под Москвой произошел очень жестокий теракт в "Крокусе Сити Холл". Неизвестные люди в камуфляже зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. В результате этого погибли минимум 40 человек, еще более 100 - ранены. Об этом сообщают росСМИ. Видео со стрельбой уже разлетелись в Сети.

Как сообщается, стрелком могло быть трое. Они стреляли из автоматов и бросали петарды. Также по предварительным данным там могла сдетонировать бомба.

Смотрите видео со стрельбой в ТРЦ под Москвой:

Под Москвой произошел жесткий теракт / фото: скриншот

видео дня

Теракт произошел перед концертом группы "Пикник". После мощного взрыва в здании начался сильный пожар. Сообщается, что там может оставаться около 100 человек. Часть из них могла укрыться на первом этаже, а другие - отрезанные огнем на 4-м этаже.

Смотрите видео со стрельбой в ТРЦ под Москвой:

Под Москвой произошел жесткий теракт / фото: скриншот

Пожарные не могут начинать тушить здание, так как его еще должен зачистить спецназ.

Смотрите видео с терактом под Москвой:

Под Москвой произошел жесткий теракт / фото: скриншот

Напомним, в феврале этого года в Грузии заявили о якобы перехвате "одесского" груза для "теракта" в Воронеже. Взрывчатку, как утверждается, провезли в Грузию через Румынию, Болгарию и Турцию.

В марте США и другие страны просят граждан уехать из РФ. Они утверждали, что в России будет опасно, так как там могут произойти теракты. Если же у людей не было возможности выехать из страны, то их просили оставаться дома и не ходить в людные места.

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