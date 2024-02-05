В Грузии заявили о якобы перехвате 'одесского' груза для 'теракта' в Воронеже

Взрывчатку, как утверждается, провезли в Грузию через Румынию, Болгарию и Турцию.

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Грузия якобы перехватила "украинский" груз со взрывчаткой / Коллаж Главреда. Фото: Радио Свобода, ua.depositphoto.com

Грузинская служба безопасности утверждает, что задержала груз с 6 взрывными устройствами в минивэне, принадлежащему гражданину Украины. Этот груз якобы перевозили для совершения "теракта" в российском Воронеже.

Как говорится на сайте спецслужбы, взрывчатку в Грузию 19 января якобы привезли из Одессы - через Румынию, Болгарию и Турцию. Впрочем, утверждают в Грузии, часть контейнера с тремя взрывчатками оставили в Тбилиси.

Как заявила грузинская спецслужба, детали этого дела "дают основания подозревать", что грузинскую территорию и грузинских граждан привлекли ко всему этому процессу, чтобы обвинить Грузию в террористических актах, которые якобы могли быть осуществлены этой взрывчаткой.

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Грузия и Украина на фоне войны

Грузия была среди стран, отказавшихся ввести против России санкции в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Тогда Гарибашвили оправдывался - мол, это плохо скажется на экономике страны.

А на просьбу Киева помочь Украине с боеприпасами руководитель правящей фракции возмущенно ответил, что Киев якобы хочет "втянуть Грузию в конфликт".

По многочисленным свидетельствам СМИ, Тбилиси может помогать режиму Кремля обходить ограничения, в том числе на импорт товаров двойного назначения. Хотя грузинские власти это горячо отрицают.

В сентябре 2023 года премьер Грузии снова сделал громкое заявление - мол, украинское ГУР причастно к подготовке переворота. В МИД эти бредни, естественно, опровергли.

Кризис в отношениях Украины и Грузии усугубило и то, что Тбилиси фактически открыл воздушное пространство для россиян. Сближение Тбилиси и Москвы раздражает не только Киев, но и гражданское общество Грузии. Например, на антиправительственных протестах весной 2023 года многие граждане носили украинскую символику и пели украинский гимн.

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