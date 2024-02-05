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Придется ВСУ мобилизовывать больше солдат - генерал немецкой армии

Дмитрий Видоменко
5 февраля 2024, 15:45обновлено 5 февраля, 16:25
Глава спецштаба Украины в ФРГ, генерал Кристиан Фройдинг считает, что украинские военные способны завершить войну, нанеся России поражение на поле боя.
Генерал ФРГ, военком
Генерал армии ФРГ Фройдинг считает, что Украине нужна мобилизация для восполнения потерь / коллаж Главред, фото Бундесвер, УНИАН

Руководитель Специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны ФРГ и координатор поддержки официального Киева, генерал-майор Кристиан Фройдинг считает, что украинские военные способны завершить войну, нанеся страну-агрессора России поражение на поле боя ‒ однако поставка боеприпасов остается центральным вопросом поддержки Запада. Об этом он заявил в интервью немецкому порталу RND.

"Однако не только цифры здесь играют роль. Большинство систем, которые сейчас использует Украина, гораздо точнее по своей эффективности, чем российские. Это также означает, что вам нужно меньше боеприпасов. И только из Германии в этом году мы, пожалуй, сможем увеличить поставки артиллерийских боеприпасов более чем вдвое. Тем не менее, поставки боеприпасов остается центральным вопросом поддержки Запада", – пояснил генерал.

Фройдинг также считает, что Украине нужна мобилизация для восполнения потерь на поле боя и восстановления боевых подразделений. Она необходима, поскольку некоторые из подразделений находятся на фронте уже 24 месяца и их придется восстанавливать, говорит генерал.

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"Украине, безусловно, придется мобилизовывать больше солдат - хотя бы из-за цифр потерь, насколько мы можем судить Тип и масштабы мобилизации сейчас обсуждают в Украине. Это политический и социальный переговорный процесс, в котором демографическая ситуация в Украине также играет определенную роль", - сказал он.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что в Белом доме сделали важное заявление относительно военной помощи для Украины. Несмотря на конфликты в Конгрессе США, в Белом доме надеются, что конгрессмены смогут договориться о дополнительном финансировании для Украины, отметил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

Также ранее в Politico назвали сроки, когда высокоточные управляемые бомбы GLSDB отправят в Украину. Пентагон успешно испытал новую бомбу большой дальности GLSDB. Она нужна Украине для увеличения количества ракет ATACMS радиусом действия 100 миль.

ранее сообщалось, что Запад затягивает помощь Украине. СМИ назвали две проблемы, с которыми из-за этого столкнулись ВСУ. США и Евросоюз до сих пор не утвердили военную помощь Украине, из-за этого войска сталкиваются с проблемами на поле боя, сказали американские журналисты.

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ФРГ мобилизация в армию Бундесвер
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