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"Достают до Москвы и Урала": генерал назвал самое эффективное оружие для ударов по РФ

Алёна Воронина
31 января 2024, 18:44
Украина уже имеет возможности секторально наносить удары по объектам в глубоком тылу российских оккупантов.
Николай Маломуж, пожар на нефтебазе в РФ
Генерал назвал самое эффективное оружие для ударов по РФ/ коллаж: Главред, фото: Главред, МЧС РФ

Российская противовоздушная оборона неэффективна против дронов, поэтому у Украины есть немалые перспективы. Украинские беспилотники могут наносить удары по объектам российских оккупантов в глубоком тылу врага – на территории страны-агрессора России.

Об этом сказал бывший председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, сообщает "Эспрессо". Он отметил, что Украина уже имеет возможность наносить удары секторально, по отдельным объектам в тылу врага, где мы не можем бить зарубежными ракетными комплексами или другими средствами.

"Армия дронов позволяет нам создать мощные ударные силы. Дроны баллистического типа достают до Санкт-Петербурга, Москвы, Урала. Дроны достают до российских областей, где размещены войска, склады боеприпасов, пусковые установки, аэродромы, объекты ВПК, которые изготавливают ракеты, головки наведения, оптику", – отметил Маломуж.

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Он напомнил об ударах по нефтяным объектам в Ленинградской области, Тамбове и Брянске, которые произошли недавно.

Маломуж отметил, что российская ПВО является неэффективной против беспилотников, поэтому у Украины есть немалые перспективы.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Взрывы в РФ и на оккупированных территориях

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в РФ прогремели взрывы. В результате взрывов на электроподстанциях во Владивостоке без света остались почти 100 тысяч россиян.

Также 31 января сообщалось, что в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов, в Севастополе вспыхнул пожар. Во временно оккупированном Крыму местные сообщают о мощных взрывах и работе ПВО.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление об ударах по территории РФ. Интенсивность атак Украины по территории России будет только расти. При этом Украина не использует для ударов оружие, предоставленное западными партнерами, подчеркнул он.

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война в Украине дроны вторжение России Николай Маломуж
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