РФ может пойти войной на Европу, воспользовавшись ее слабостью: эксперт назвал условие

Страна-агрессор Россия может воспользоваться кризисом в Соединенных Штатах Америки и пойти войной на страны Европы.
Подобное поведение для российских оккупантов типично – они склонны пользоваться чьей-то слабостью, и именно в такие моменты нападают. Такое мнение высказал журналист, эксперт-международник Аналитического центра "Solid Info" Тарас Семенюк в интервью Главреду.
По его словам, если США решат выходить из НАТО, то в странах Евросоюза может быть определенная дезориентация, и РФ может этим воспользоваться.
"Если Соединенные Штаты будут выходить из НАТО, будет определенная дезориентация в странах Европейского Союза, тогда Россия может воспользоваться такой слабостью. Враг всегда ждет, когда мы станем слабыми. Так произошло в 2014 году, когда РФ нашла момент и ударила по Крыму и Донбассу. И то же самое может произойти и в Европе во время кризиса в США", – отметил Семенюк.
Кто такой Тарас Семенюк
Тарас Семенюк - украинский медиаэксперт, политолог, обозреватель международной политики. Выпускник "Богословия" Украинского католического университета (УКУ) и Папского григорианского университета (Рим, Италия).
Журналист, эксперт-международник аналитического центра "Solid Info".
Ситуация в США
Напомним, в Техасе разгорелся конфликт. Полиция Техаса взяла под свой контроль границу с Мексикой и не пускает к патрулированию пограничную службу США.
Президент Джо Байден требует снять пограничные заграждения, которые соорудили местные власти. Верховный суд разрешил таможенной и пограничной службе патрулировать границу, но губернатор Техаса решил не выполнять требования и задействовал бойцов Национальной гвардии.
Ситуация на границе с Мексикой – главный эпизод противостояния между республиканцами и демократами, из-за которого до сих пор не проголосована помощь Украине.
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