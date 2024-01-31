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Температура в 2 областях поднимется до +12: какой будет погода в начале февраля

Алёна Воронина
31 января 2024, 13:56
Начало февраля принесет достаточно теплые температуры воздуха в большинстве областей. Только ночью кое-где будут морозы.

Погода, зима, снег, солнце
Погода в Украине в начале февраля будет теплее/ unsplash.com

Погода в Украине в начале февраля будет достаточно теплой. Плюсовые температуры воздуха будут преобладать в большинстве областей, а в нескольких областях столбики термометров даже поднимутся до +12 градусов.

Однако вместе с потеплением придут осадки, которые будут наблюдаться по всей стране. Таким прогнозом погоды на начало февраля поделились синоптики Украинского гидрометцентра.

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Погода в Украине 1 февраля

В первый день последнего зимнего месяца в западных и северо-западных областях будут идти дожди с мокрым снегом. Столбики термометров днем будут показывать от +1 до +5 градусов, а ночью – от -1 до +1.

В остальных областях нашего государства в этот день осадков не предвидится, но будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +8 градусов, но ночью будет холоднее – столбики термометров могут опускаться до -1 градуса.

Погода в Украине 1 февраля
Погода в Украине 1 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 2 февраля

В этот день почти по всей территории нашего государства будет идти мокрый снег. Исключением станут лишь Одесская, Николаевская и Кировоградская области.

Температура воздуха днем прогреется до +1...+6 градусов, а ночью составит от -1 до +1 градуса.

Погода в Украине 2 февраля
Погода в Украине 2 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 3 февраля

В субботу, 3 февраля, мокрый снег в основном заменят дожди. Температура воздуха составит около +8 градусов на западе нашего государства, +6 градусов – в южных областях, +4 – в восточных областях.

Погода в Украине 3 февраля
Погода в Украине 3 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 4 февраля

В воскресенье, 4 февраля, погода еще больше будет напоминать весеннюю, но в то же время по всей территории страны будут идти умеренные дожди.

Погода будет облачной с прояснениями. Столбики термометров во многих областях пересекут отметку +10.

Теплее всего будет в западных и южных областях – там температура воздуха составит от +7 до +11 градусов. В Черновицкой и Одесской областях столбики термометров будут показывать до +12 градусов по Цельсию, а ночью температура воздуха составит от +5 до +7 градусов.

На остальной территории страны днем столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов, а ночью +7 градусов.

Погода в Украине 4 февраля
Погода в Украине 4 февраля/ Укргидрометцентр

Погода в Украине

Ранее синоптик сказал, когда ухудшится погода. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 29 января по 4 февраля. Украинцев местами ожидает ухудшение погоды с выпадением снега и усилением ветра.

Также ранее синоптик Наталья Диденко назвала дату потепления. Январь завершится прекрасной и преимущественно солнечной погодой, но существенного потепления стоит ожидать в начале февраля, отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину накрыла самая длинная магнитная буря. Максимальная мощность этой магнитной бури выросла почти до 7-бального уровня.

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