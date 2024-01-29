Бушевать будет почти 2 недели: Украину накрыла самая затяжная магнитная буря

Украину накрыла самая затяжная магнитная буря месяца. Она будет бушевать почти 2 недели. Об этом сообщает meteoagent.
Магнитная буря ворвалась в страну 21 января с 3-бальной мощностью. В следующие два дня ее мощность была на уровне 4-х баллов. 22 января сила геомагнитного шторма резко взлетела до почти 7-ми баллов. На следующий день она стала немного слабее - почти 6 баллов.
24-27 января включительно сила магнитной бури была на уровне 4-х баллов. 28 января мощность геомагнитного шторма выросла до почти 6-ти баллов. Ожидается, что 29-30 января мощность бури опустится до 4-х баллов, а 31 января - до 3-х баллов, после чего буря закончится.
Ожидается, что новая магнитная буря может ворваться в страну уже 4-5 января.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 5 вспышек класса С. Специалисты считают, что 30 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 19 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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