Бушевать будет почти 2 недели: Украину накрыла самая затяжная магнитная буря

Максимальная мощность этой магнитной бури выросла почти до 7-бального уровня.

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Украину накрыла самая затяжная магнитная буря месяца / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла самая затяжная магнитная буря месяца. Она будет бушевать почти 2 недели. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря ворвалась в страну 21 января с 3-бальной мощностью. В следующие два дня ее мощность была на уровне 4-х баллов. 22 января сила геомагнитного шторма резко взлетела до почти 7-ми баллов. На следующий день она стала немного слабее - почти 6 баллов.

24-27 января включительно сила магнитной бури была на уровне 4-х баллов. 28 января мощность геомагнитного шторма выросла до почти 6-ти баллов. Ожидается, что 29-30 января мощность бури опустится до 4-х баллов, а 31 января - до 3-х баллов, после чего буря закончится.

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Ожидается, что новая магнитная буря может ворваться в страну уже 4-5 января.

Украину накрыла самая затяжная магнитная буря месяца / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 5 вспышек класса С. Специалисты считают, что 30 января могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 19 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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